La Comisión de Protección al Consumidor del Congreso de la República de Perú viene evaluando tres proyectos de ley que, de aprobarse, podrían debilitar el sistema de protección al consumidor a cargo del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), según alertó ComexPerú.

Una de las iniciativas que más preocupa es el proyecto de ley 5208/2022-CR, que propone que los denunciantes reciban el 20% de la multa impuesta a las empresas sancionadas.

Si bien se plantea como una “bonificación”, el gremio advierte que esto generaría un incentivo perverso a ciudadanos que busquen beneficiarse económicamente mediante denuncias, incluso en casos que podrían resolverse más eficientemente por vías como la mediación o el arbitraje de consumo.

Ambos mecanismos, gratuitos y administrados por el propio Indecopi, ofrecen soluciones más rápidas y menos costosas para consumidores y empresas. Sin embargo, su relevancia se vería reducida si el proyecto prospera.

El gremio sostiene que el aumento de denuncias podría sobrecargar a la entidad sin un refuerzo equivalente en personal técnico, deteriorando la calidad del servicio.

Además, señaló que se debe tener en cuenta que la multa que debe pagar el infractor se destina al presupuesto del Indecopi. Reducir dicho monto significaría un impacto negativo en sus recursos.

Fondos estatales para asociaciones privadas

ComexPerú reportó que otros dos proyectos (10374/2024-CR, y 11132/2024-CR) también preocupan. Estos, indica, plantean la creación de fondos estatales para financiar a asociaciones de consumidores.

Si bien estas organizaciones ya reciben un porcentaje de las multas como incentivo para interponer denuncias y realizar actividades informativas, las nuevas iniciativas permitirían que obtengan recursos públicos sin necesidad de actuar de manera proactiva en defensa del consumidor.

En la práctica, se trasladarían fondos estatales a privados en desmedro del propio Indecopi, debilitando aún más a la autoridad.

Para el gremio, si el objetivo real es proteger a los consumidores, los esfuerzos legislativos deberían enfocarse en fortalecer al Indecopi. Esto incluye aumentar el financiamiento para personal técnico, eliminar los cargos de confianza en áreas clave, y disponer que los cargos de comisionados, vocales y del presidente se convoquen por concurso público.