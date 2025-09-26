Durante su intervención en Perumin 37, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, aseguró que su sector prioriza el agua, “en momentos de escasez”, para la minería, en vez que para la agricultura.

“Si tenemos que elegir en momentos de escasez entre darle agua a la agricultura o a la minería , tenemos que darle a la minería porque es la actividad que más flujo de caja le da al país” , mencionó.

El funcionario resaltó en que “la agricultura puede esperar” pero “un proyecto minero, no”.

Por otro lado, el titular del Midagri indicó que si se pone en una balanza darle agua a la minería o a la población, se elegirá en abastecer a los ciudadanos.

Mientras mejor le vaya a la minería, la agricultura podrá desarrollar la construcción de reservorios y canales de riego, sostuvo el ministro Ángel Manero. Foto: difusión

No obstante, Manero insistió en que la minería “está en nuestra prioridad de actividades económicas en cuanto a los derechos del agua”, y “mientras mejor le vaya a la minería, mejor le irá a la agricultura”, ya que se podrán construir reservorios y canales de riego con estos ingresos.

Desde CooperAcción consideran que las palabras de Ángel Manero “relega a la seguridad alimentaria y el derecho al agua de millones de peruanos”, lo que implica “un grave retroceso”. “El Estado debe fortalecer la agricultura familiar y proteger nuestras fuentes de agua, no entregarlas a la gran minería”, protestaron en X.

Por otro lado, Roque Benavides, presidente del directorio de la Compañía de Minas Buenaventura, evitó tildar de acierto o error lo dicho por Manero Campos, mas reiteró a la prensa que proyectos mineros como Conga (Cajamarca) “pueden salir adelante, siempre y cuando, haya esa hermandad del agua”. En una reciente entrevista con Energiminas, añadió que el lema de su empresa es “Agua primero, mina después”.

Otras declaraciones controversiales de Manero sobre la agricultura

No es la primera vez que el ministro Ángel Manero genera controversia con sus declaraciones. En abril de este año, aseguró que si un agricultor acumula pérdidas, debe “salir del sector en vez de pedir ayuda al Estado”.

Y, en 2024, minimizó un reporte de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura - FAO sobre inseguridad alimentaria en nuestro país, alegando que “en Perú no se pasa hambre”.