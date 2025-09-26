Proyectos como Michiquillay, Yanacocha, Galeno y La Granja integrarían el Corredor Minero Norte. Foto: difusión / ComexPerú
Proyectos como Michiquillay, Yanacocha, Galeno y La Granja integrarían el Corredor Minero Norte. Foto: difusión / ComexPerú
Redacción Gestión
Redacción Gestión

El ministro de Energía y Minas, , estimó en que el Corredor Minero Norte tiene el potencial para producir 6 millones de

El funcionario mencionó que dicha producción cuprífera entraría “a una metalurgia que tendría que ser de gran tamaño” para procesar las 6 millones de toneladas por año, y así transformarlos en productos “terminados para clientes finales”.

“Estos 6 millones de toneladas de cobre deben estar haciéndose realidad en los próximos 8 o 10 años, cuando tendríamos ya esa producción en marcha en el corredor minero del norte”, relató a la Agencia Andina.

LEA TAMBIÉN: Envíos ilegales de cobre y oro causarían más de S/ 9,000 millones en pérdidas fiscales

Para la implementación del Corredor Minero Norte, se necesita destrabar los proyectos y fomentar la exploración, pero bajo un enfoque “más amable, no solamente con la empresa, sino también con las comunidades que están en los territorios”.

El Corredor Minero Norte es un proyecto estratégico que busca articular proyectos mineros en Cajamarca, Piura, La Libertad y Lambayeque. Foto: difusión

Jorge Montero precisó que en la región norteña se tiene por explorar y explotar proyectos como Cañariaco (Lambayeque); La Granja, Michiquillay, Galeno, Yanacocha Sulfuros (Cajamarca) y Río Blanco (Piura).

LEA TAMBIÉN: Los pasos del gigante BHP en Perú: calienta motor de perforación en 2026 y mira join ventures

agregó que, en el marco de Perumin 37, se ha reunido con empresas como Newmont, Yanacocha, Las Bambas, Chinalco, ZiJin, Río Tinto, entre otras, así como con funcionarios de Alemania, quienes “están absolutamente interesados en la ”.

