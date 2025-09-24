Ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero, reconoce que existen retos por resolver en el sector minero, durante la Cumbre Minera en PERUMIN 37. Foto: Andina
Durante su participación en la Cumbre Minera, realizada en el marco de PERUMIN 37, empresarios del sector y el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, abordaron el tema Los Principales Retos de la Minería, en el cual la autoridad reconoció que aún hay desafíos por resolver de parte del Ejecutivo, pero también de las empresas, para impulsar esa actividad.

