Los bonos de la cuprífera estatal chilena se cotizan a los niveles más bajos del año, en comparación con los bonos del Tesoro. Esto ha despertado el interés de la dirección, que está considerando una venta de bonos similar a la de US$ 1,500 millones realizada en enero, según una persona familiarizada con el asunto.

Codelco se está beneficiando de los precios más altos del cobre en más de un año y de la recuperación de los activos en todo el mundo, ahora que la Reserva Federal de EE.UU. ha iniciado su ciclo de recortes de tasas.

Sin embargo, la reducción de la diferencia de rendimiento también sugiere que los inversores están mirando más allá del derrumbe del túnel de la mina El Teniente, que causó la muerte de seis personas, y prestando más atención a las perspectivas de producción impulsadas por los acuerdos de colaboración.

“Para el emisor, el entorno actual del mercado presenta una oportunidad atractiva para iniciar una nueva operación de bonos”, afirmó Franck Bekaert , analista senior de la empresa de investigación de inversiones Gimme Credit.

Codelco lucha por recuperarse de la caída de la producción | Producción de cobre se estabiliza tras mínimo de un cuarto de siglo

El miércoles, antes de la festividad del Día de la Independencia de Chile, los bonos en dólares de Codelco con vencimiento en septiembre de 2035 se negociaban con un rendimiento de alrededor de 124 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro de EE.UU. con vencimiento similar, su diferencial más ajustado en dos años.

El rendimiento adicional que exigen los inversores en los bonos con vencimiento en febrero de 2033 se ha reducido a unos 125 puntos básicos, el más bajo desde su emisión en 2023.

Gigante del cobre

No hay garantía de que Codelco vuelva al mercado este año. Cuenta con unos niveles de efectivo aceptables y la capacidad de obtener más préstamos bancarios, según la persona, que declinó ser identificada al tratar asuntos privados.

Pero el inesperado estrechamiento de los diferenciales puede representar una oportunidad demasiado buena para dejarla pasar para una empresa que lucha por mantener el título de mayor productor mundial de cobre.

LEA TAMBIÉN: Codelco baja meta de producción de cobre tras accidente en El Teniente

Codelco aún tiene que financiar un programa de inversión de miles de millones de dólares para renovar las minas envejecidas, proyectos que son cruciales para la producción futura. Si bien recientemente redujo su presupuesto de gastos de capital para 2025 de US$ 4,600-US$ 5,600 millones a US$ 4,300-US$ 5,000 millones, la producción y, por lo tanto, las ganancias también serán menores de lo previsto debido al colapso de una nueva sección de El Teniente.

“Los diferenciales de los bonos de Codelco son actualmente demasiado ajustados en comparación con los de sus homólogos”, afirmó Bekaert. “Sigo siendo cauteloso sobre la capacidad de la empresa para restablecer el crecimiento de la producción y mejorar rápidamente sus métricas crediticias”.

En enero, la empresa vendió US$ 1,500 millones en bonos a 10 y 30 años con un diferencial de 165 y 185 puntos básicos, respectivamente. Ambos se cotizan ahora unos 30 puntos básicos por debajo de su precio original.

El lento y constante regreso al trabajo en El Teniente, junto con el enfoque de la dirección en las asociaciones, han aliviado las preocupaciones de los inversores, según Oren Barack , director general de renta fija de Alliance Global Partners, con sede en Nueva York.

Tras años de negociaciones, Codelco y Anglo American Plc finalmente están avanzando con un plan para desarrollar conjuntamente sus minas adyacentes en lo alto de los Andes, cerca de Santiago. Esta alianza podría aumentar la producción en 120,000 toneladas métricas al año sin necesidad de grandes inversiones.

Hace un año, Codelco compró una participación del 10% en la mina Quebrada Blanca de Teck Resources Ltd., que tiene previsto llevar a cabo una integración similar con la mina vecina de Collahuasi, en la que Anglo tiene una participación del 44%. Codelco también tiene prometedoras empresas de exploración con BHP Group y Rio Tinto Group, las dos mayores empresas mineras del mundo.

Sin embargo, aunque las condiciones actuales parecen favorables para volver al mercado, tal vez sea aconsejable que Codelco espere un poco más.

“Probablemente tenga sentido que esperen hasta finales de año o principios de 2026 para aprovechar las bajas de tasas previstas en las próximas reuniones del FOMC”, dijo Barack.