El área de fundición, donde se funde el cobre para luego colocarlo en moldes y enfriarlo, en la planta de procesamiento de Codelco El Teniente en Machalí, Chile.
El área de fundición, donde se funde el cobre para luego colocarlo en moldes y enfriarlo, en la planta de procesamiento de Codelco El Teniente en Machalí, Chile.
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
Agencia Bloomberg
Agencia Bloomberg

Codelco tiene una oportunidad para volver al mercado de deuda a medida que los inversores dejan atrás el fatal accidente ocurrido en su mina más grande y se centran ahora en el aumento de los precios del cobre y la baja de las tasas de interés.

TE PUEDE INTERESAR

The Economist: de un país olvidado a un petroestado con 11,000 millones de barriles
La fecha clave de Tía María y más proyectos para la minería en Perú
Más minería: más desarrollo, por Mariela García de Fabbri
Minem: Perú busca convertir reservas de cobre en motor de desarrollo industrial sostenible
Posible megadquisición en Chile: China Southern Power estaría negociando compra en Transelec
Antamina pone en marcha proyecto para ampliar su vida útil hasta 2036, aunque enfrenta retos

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.