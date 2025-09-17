El Ministerio de Energía y Minas (Minem) señaló que el sector busca convertir sus reservas de cobre en el motor de un desarrollo industrial sostenible, que permita generar mayores ingresos y posicionar al Perú en los mercados globales de productos de alto valor.

Vale recordar que, actualmente, un 85% del cobre que exporta nuestro país corresponde a concentrados de mineral, que son procesados y convertidos en metal en plantas en el exterior.

Su siguiente producto de cobre con valor añadido son los cátodos, pero que representan sólo entre 4 a 5% del total exportado.

En tanto, otros insumos con valor agregado adicional, como el alambre refinado y manufacturas de cobre forman una proporción aún menor, inferior al 2% del total exportado de ese mineral.

Buscan elevar producción de cátodos

Según el Minem, la Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera (DGPSM) de ese sector ha definido cinco ejes de la estrategia para convertir nuestras reservas cupríferas en motor de desarrollo industrial sostenible.

Citó como primer eje, la promoción de plantas para transformar (concentrados de) cobre en cátodos y alambrón, que -refirió- son insumos claves para industrias globales.

En segundo lugar, mencionó el desarrollo de polos industriales en departamentos mineros como Arequipa, Moquegua y Apurímac (que figuran entre las principales regiones productoras de ese metal rojo en el Perú).

Trazabilidad al cobre

Como tercer eje, la DGPSM del Minem citó la implementación de estándares ambientales y trazabilidad “para asegurar un cobre responsable”.

A ello le sumó la capacitación de mano de obra local para empleos especializados en procesamiento e innovación, así como incrementar la capacidad de procesamiento mediante la construcción y modernización de fundiciones y refinerías.

El Minem resaltó que las operaciones mineras en el país ya vienen incorporando tecnologías avanzadas para garantizar sostenibilidad y eficiencia.

Un ejemplo -mencionó- es el proyecto Quellaveco (Anglo American), que ha implementado sistemas de automatización y control remoto para optimizar procesos y reducir la huella ambiental.

Las reservas en el Perú

De igual forma, refirió que el Perú acelera su transición energética con la modificatoria de la Ley N° 28832, en línea con la demanda mundial de minerales críticos.

Según el Anuario Minero 2024, el Perú se ubicó como segundo país con mayores reservas de cobre del mundo (100 millones de toneladas métricas finas), equivalente al 10.2 % del total global, solo detrás de Chile (19.4 %).

Walter Sánchez, director general de Promoción y Sostenibilidad Minera del sector, indicó que el cobre es un metal crucial para el crecimiento económico y el desarrollo sostenible del Perú, así como un mineral clave en la transición energética global.

Ello, indicó el funcionario, es gracias al rol del cobre en su uso en vehículos eléctricos, infraestructuras de energías renovables y en la transmisión eléctrica.