Guyana comenzó la explotación petrolera en 2019, luego de que la empresa Exxon encontró yacimientos en las aguas atlánticas del país.
Las elecciones en las que participan unos pocos cientos de miles de votantes no suelen llamar mucho la atención. Sin embargo, cuando la antigua colonia británica de Guyana acudió a las urnas el 1 de septiembre, importaba: unos 450,000 votantes decidieron quién dirigiría durante los próximos cinco años una de las economías de más rápido crecimiento del mundo.

