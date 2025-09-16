Su-Lin Garbett-Shiels es la próxima embajadora del Reino Unido en el Perú. Foto: @ukinperu
Su-Lin Garbett-Shiels es la próxima embajadora del Reino Unido en el Perú. Foto: @ukinperu
La economista Su-Lin Garbett-Shiels ha sido designada embajadora del en Perú, en reemplazo del , quien asumirá una nueva función en el servicio diplomático británico tras estar tres años en territorio peruano.

Según un comunicado de la en sus redes sociales, Su-Lin asumirá el cargo en enero de 2026.

“Está muy emocionada de conocer más sobre el país y seguir fortaleciendo la colaboración entre Gran Bretaña y el Perú”, indicó la embajada británica.

Su-Lin Garbett-Shiels es economista y posee una extensa experiencia en gestión internacional, cambio climático y crisis globales. En el año 2003 ingresó a HM Treasury como asistente de economía y luego trabajó como secretaria privada de Lord Stern en la Stern Review sobre la Economía del Cambio Climático.

Entre el 2007 y 2009, fue asesora económica en el Department of Energy and Climate Change. De 2010 a 2015, asesoró en adaptación climática y reconstrucción por tifones en Filipinas para el DFID.

Luego, en Yakarta, entre el 2015 y 2018, fue subdirectora de la Unidad de y del DFID Indonesia. A su vez, de 2018 a 2020 trabajó en el gabinete de programas de país del DFID y coordinó la respuesta corporativa al Covid-19 en DFID/FCO.

Posteriormente, dirigió el Departamento de Recursos Humanos Internacionales en los años 2021 y 2022, para luego entrar al Departamento de Gestión de Crisis en el FCDO.

En tanto, en sus redes sociales, Su-Lin comunicó su satisfacción al ser , destacando los lazos que unen a ambos países.

“Espero fortalecer aún más esta colaboración”, mencionó la próxima funcionaria.

