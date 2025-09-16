La economista Su-Lin Garbett-Shiels ha sido designada embajadora del Reino Unido en Perú, en reemplazo del diplomático Gavin Cook, quien asumirá una nueva función en el servicio diplomático británico tras estar tres años en territorio peruano.

Según un comunicado de la embajada británica en sus redes sociales, Su-Lin asumirá el cargo en enero de 2026.

“Está muy emocionada de conocer más sobre el país y seguir fortaleciendo la colaboración entre Gran Bretaña y el Perú”, indicó la embajada británica.

Su-Lin Garbett-Shiels es economista y posee una extensa experiencia en gestión internacional, cambio climático y crisis globales. En el año 2003 ingresó a HM Treasury como asistente de economía y luego trabajó como secretaria privada de Lord Stern en la Stern Review sobre la Economía del Cambio Climático.

Entre el 2007 y 2009, fue asesora económica en el Department of Energy and Climate Change. De 2010 a 2015, asesoró en adaptación climática y reconstrucción por tifones en Filipinas para el DFID.

Luego, en Yakarta, entre el 2015 y 2018, fue subdirectora de la Unidad de Cambio Climático del Reino Unido y del DFID Indonesia. A su vez, de 2018 a 2020 trabajó en el gabinete de programas de país del DFID y coordinó la respuesta corporativa al Covid-19 en DFID/FCO.

Posteriormente, dirigió el Departamento de Recursos Humanos Internacionales en los años 2021 y 2022, para luego entrar al Departamento de Gestión de Crisis en el FCDO.

En tanto, en sus redes sociales, Su-Lin comunicó su satisfacción al ser nombrada embajadora en Perú, destacando los lazos que unen a ambos países.

“Espero fortalecer aún más esta colaboración”, mencionó la próxima funcionaria.