Venezuela realizó el sábado una jornada de adiestramiento militar en las calles para preparar a civiles ante una eventual agresión de Estados Unidos, mientras el presidente Donald Trump amenazó a Caracas con consecuencias “incalculables” si no acepta el retorno de migrantes deportados.

Hace casi un mes, Washington desplegó ocho buques de guerra en el Caribe con el argumento de combatir el narcotráfico y aseguró haber destruido tres barcos de supuestos traficantes en aguas cercanas a Venezuela, con un saldo de 14 muertos. Caracas acusa a EE.UU. de buscar un “cambio de régimen” para apoderarse de sus recursos naturales.

“Vengo a aprender para poder defender lo que realmente me importa, que es mi patria”, dijo a la AFP Luzbi Monterola, vecina de Petare, donde el Ejército instruyó a voluntarios en el uso de armamento.

Tras convocar miles de civiles en cuarteles la semana pasada, Nicolás Maduro ordenó este fin de semana que los militares se desplazaran a los barrios, aunque la participación fue reducida y apenas unos blindados recorrieron Caracas.

Los talleres incluyeron manejo de armas, defensa personal, primeros auxilios y el “Método táctico de resistencia revolucionaria”. “Esto tiene que ver con petróleo, oro y diamante, porque como no se lo queremos dar, ellos lo quieren tomar a la fuerza”, señaló John Noriega, joven de 16 años.

En ciudades como San Cristóbal y Barinas la asistencia también fue baja, aunque en la costa la marina y pescadores hicieron maniobras con lanchas rápidas. “Este día es un hito de la revolución militar, pueblo y Fuerzas Armadas juntos”, declaró el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López.

En paralelo, Trump advirtió que si Caracas no acepta migrantes deportados habrá consecuencias “incalculables”. En Truth Social escribió que Venezuela debe recibir “a todos los presos y a las personas de instituciones mentales obligados a entrar en Estados Unidos”.

El viernes, un avión estadounidense devolvió a 185 migrantes y, según el gobierno venezolano, más de 13,000 han sido repatriados desde enero. Washington acusa a Maduro de narcotráfico y ofrece 50 millones de dólares por su captura, lo que Caracas niega.

En medio de estas tensiones, desapareció el canal de YouTube del presidente venezolano, con 233,000 suscriptores. “Sin ningún justificativo, fue cerrado en plena guerra híbrida de EE.UU. contra Venezuela”, denunció Telesur. El gobierno aún no se pronuncia.

No es la primera vez que Maduro enfrenta bloqueos en redes: en 2021 Facebook suspendió su cuenta por un mes, en 2023 denunció restricciones en TikTok y el año pasado ordenó suspender la red X en el país.