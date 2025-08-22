The smelting area, where the copper is smelted and then placed in molds and cooled, at the Codelco El Teniente processing facility in Machali, Chile, on Wednesday, April 2, 2025. Copper extended its retreat from a nine-month high as sentiment in industrial metals markets soured ahead of new tariffs from US President Donald Trump.
Codelco redujo su meta de producción después de que un accidente fatal en su mina más grande obstaculizara los esfuerzos por recuperarse del deterioro de la ley del mineral, lo que perjudicó las posibilidades de la empresa de seguir siendo el mayor proveedor de cobre del mundo.

