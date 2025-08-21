La minera canadiense Precore Gold Corp. anunció una colocación privada de hasta 2 millones de dólares canadienses (US$ 1.44 millones) para financiar sus próximos programas de exploración, entre ellos, el proyecto de oro y cobre Arikepay, ubicado en la región Arequipa, Perú.

La compañía precisó que los fondos permitirán iniciar un programa de exploración en Arikepay, con el objetivo de confirmar resultados históricos de perforación y avanzar en la identificación objetivos que podrían demostrar la existencia de un sistema aurífero-cuprífero de gran escala, característico de la zona minera arequipeña.

“Los fondos provenientes de esta colocación privada nos permitirán iniciar un esperado programa de exploración en el Proyecto Arikepay en Perú. Nuestros objetivos principales para esta campaña inicial serán reafirmar importantes resultados históricos de perforación y, posteriormente, perseguir de manera agresiva objetivos adicionales, con el fin de demostrar potencialmente la existencia de un sistema de oro-cobre de gran tamaño, característico de la prolífica región minera de Arequipa”, señaló Paul A. Dumas, presidente ejecutivo de Precore Gold.

LEA TAMBIÉN: Element 29 busca asegurar más capital para nueva fase de perforación en Elida

Precore Gold busca consolidar un portafolio de proyectos con alto potencial de descubrimiento y generar valor para sus accionistas. (Foto: GEC/ Imagen referencial).

Colocación privada de Precore Gold Corp

La colocación privada anunciada por Precore Gold Corp contempla la emisión de hasta 11′111,111 unidades de la compañía, a un precio de US$0.18 por unidad. Cada unidad incluirá una acción ordinaria y la mitad de un warrant de compra de acciones; es decir, dos mitades formarán un warrant completo.

Cada warrant dará derecho a adquirir una acción ordinaria adicional durante un plazo de 36 meses, a un precio de US$0.25 por acción. La empresa señaló que podría pagar comisiones de intermediación vinculadas a la operación.

Los fondos levantados se destinarán a programas de exploración y capital de trabajo, mientras que los valores emitidos estarán sujetos a un período de restricción de cuatro meses. La firma Canaccord Genuity Corp. participa como asesor financiero en la transacción.

Adquisición del proyecto Arikepay

En abril, Precore Gold Corp. anunció que firmó un acuerdo definitivo con Alta Copper Corp. para adquirir hasta el 100 % del proyecto Arikepay, un yacimiento de oro y cobre ubicado en Arequipa, que abarca 1,800 hectáreas y se encuentra a 40 km del Pacífico, dentro del cinturón de pórfidos cretácicos.

El depósito se localiza a 110 km al sur de la ciudad de Arequipa y a 45 km de Cerro Verde, uno de los principales yacimientos cupríferos del país. En la zona se han identificado dos sectores mineralizados: un sistema de stockwork con cobre, oro y plata en pórfido cuarzo-feldespático, y otro de oro, plata y cobre en pórfido diorítico.

La mineralización cubre un área de 2 km × 2 km, abierta en todas las direcciones y en profundidad. Entre 2002 y 2017, se realizaron 32 perforaciones que sumaron 13,738 metros, lo que confirma el potencial de exploración de la propiedad.