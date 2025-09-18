Somos una potencia en producción de cobre, oro, plata y zinc; con empresas de clase mundial y operaciones cada vez más tecnológicas y sostenibles. (Foto: Stock)
Mariela García de Fabbri
Mariela García de FabbriDirectora gerente general de FerreycorpEstamos próximos a iniciar Perumin 37, una convención con la que el Perú vuelve a ser la capital minera del mundo y a celebrar el gran valor de nuestra minería. Su lema, “Juntos por más oportunidades y bienestar para todos”, nos invita a una conversación altamente pertinente: la necesidad de unir fuerzas para explotar el enorme potencial de este sector tan relevante para el país.

