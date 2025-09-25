BHP busca nuevos proyectos de cobre de clase mundial en Perú.
BHP busca nuevos proyectos de cobre de clase mundial en Perú.
Josimar Cóndor
Josimar Cóndor

Frente a la creciente demanda global de cobre y la necesidad de producir 70% más de volumen en el mundo el 2050, la gigante australiana BHP acelera sus esfuerzos de exploración en América Latina, con foco en Perú. En el marco de Perumin 37 en Arequipa, anunció una inversión de US$ 10 millones para programas de exploración temprana en Perú en los próximos 18 a 24 meses. Conozca los pasos inmediatos contemplados en ese plan y el interés del holding por sumar esfuerzos con otras compañías en Perú.

