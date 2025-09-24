El ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, informó que el proyecto Conga no está en los planes del sector debido a que no prospera el diálogo con las comunidades de Cajamarca.

“Conga está detenida por la conflictividad social que puso el proyecto en foja cero. Conga no está dentro de los planes de Newmont (propietaria del proyecto), y salió, incluso, de su declaración de reservas. Está absolutamente detenido”, mencionó a la prensa en el marco de Perumin.

El titular del Minem, sin embargo, no descartó analizar la posibilidad de impulsar el proyecto minero, para lo que se necesitará el consenso de las autoridades y población cajamarquina, debido a que “la mina y el recurso está ahí”.

“ Deberá ser revisado desde punto cero y volverlo a pensar, para ver si las autoridades (de Cajamarca) están dispuestos a revisar el proyecto , repensarlo, con sentido social y ambiental”, refirió.

Ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero, se pronunció sobre Conga en el marco del Perumin 37, y pidió a autoridades cajamarquinas priorizar el diálogo para impulsar el proyecto minero. Foto: Andina

Vale acotar que el proyecto Conga, reconocido en su momento como uno de los más importantes en el norte, podría sumar cerca de un millón de toneladas métricas finas de cobre al año cuando esté funcionando —según el propio ministro Montero—. La mina, prevista para la operación a tajo abierto, también apunta a la explotación de oro.

Montero insistió en que “Cajamarca tiene que tomar una decisión sobre sus recursos minerales”, y si necesitan “garantías o salvaguardas”, deben pedirlas al Minem y no cerrarse en una negativa definitiva.

LEA TAMBIÉN: La fecha clave de Tía María y más proyectos para la minería en Perú

Por otro lado, el funcionario señaló que empresas como Panamerican Silver, Buenaventura y GoldFields están interesadas en sumarse a un Proyecto de Desarrollo Territorial “con componentes mineros” que incluye la construcción de un ferrocarril, vías de comunicación, cierre de brechas en acceso a servicios básicos e impulso de la industria agroexportadora, ganadera y forestal.