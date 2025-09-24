Desde noviembre del 2011 comenzaron los conflictos en torno al proyecto Conga, ubicado en Cajamarca. Comunidades se opusieron al desarrollo del plan encabezado por Newmont. Foto: Archivo EFE/ Paolo Aguilar
Desde noviembre del 2011 comenzaron los conflictos en torno al proyecto Conga, ubicado en Cajamarca. Comunidades se opusieron al desarrollo del plan encabezado por Newmont. Foto: Archivo EFE/ Paolo Aguilar
El ministro de Energía y Minas, , informó que el proyecto Conga no está en los debido a que no prospera el diálogo con las comunidades de .

“Conga está detenida por la conflictividad social que puso el proyecto en foja cero. Conga no está dentro de los planes de Newmont (propietaria del proyecto), y salió, incluso, de su declaración de reservas. Está absolutamente detenido”, mencionó a la prensa en el marco de .

El titular del Minem, sin embargo, no descartó analizar la posibilidad de impulsar el proyecto minero, para lo que se necesitará el consenso de las autoridades y población cajamarquina, debido a que .

Deberá ser revisado desde punto cero y volverlo a pensar, para ver si las autoridades (de Cajamarca) están dispuestos a revisar el proyecto, repensarlo, con sentido social y ambiental”, refirió.

Ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero, se pronunció sobre Conga en el marco del Perumin 37, y pidió a autoridades cajamarquinas priorizar el diálogo para impulsar el proyecto minero. Foto: Andina
Ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero, se pronunció sobre Conga en el marco del Perumin 37, y pidió a autoridades cajamarquinas priorizar el diálogo para impulsar el proyecto minero. Foto: Andina

Vale acotar que el proyecto Conga, reconocido en su momento como uno de los más importantes en el norte, podría sumar cerca de un millón de toneladas métricas finas de cobre al año cuando esté funcionando —según el propio ministro Montero—. La mina, prevista para la operación a tajo abierto, también apunta a la explotación de oro.

Montero insistió en que , y si necesitan “garantías o salvaguardas”, deben pedirlas al Minem y no cerrarse en una negativa definitiva.

Por otro lado, el funcionario señaló que empresas como Panamerican Silver, Buenaventura y GoldFields están interesadas en sumarse a un Proyecto de Desarrollo Territorial “con componentes mineros” que incluye la construcción de un ferrocarril, vías de comunicación, cierre de brechas en acceso a servicios básicos e impulso de la industria agroexportadora, ganadera y forestal.

