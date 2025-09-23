La minería formal representa alrededor del 1.5% del consumo de agua dulce en el Perú, y concentra más del 65% de los vertimientos de aguas residuales industriales autorizados (Perumin, 2023). Este importante motor económico debe redefinirse en función de la gestión del agua. Las mineras más competitivas no serán solo las que extraigan más mineral, sino las que también gestionan de forma más responsable, eficiente e innovadora, su huella hídrica.

Según el Banco Mundial, optimizar el ciclo del agua —desde su captación hasta su tratamiento y reutilización— permite reducir impactos ambientales, minimizar riesgos y fortalecer la relación con comunidades, pilares esenciales para la competitividad y resiliencia empresariales (BM, 2024). Existen hoy excelentes ejemplos de gestión hídrica en la minería formal peruana, desde el uso de tecnologías modernas de desalinización, la inversión en tratamiento de agua a gran escala que beneficia a ciudades enteras, y el monitoreo en tiempo real de la disponibilidad de recursos hídricos. Además, el Foro de Agua que se realizará en el marco de Perumin este año, refleja la voluntad de diálogo y colaboración para implementar soluciones replicables y efectivas.

Pero debemos ir más allá del uso de tecnologías y mecanismos financieros conocidos si queremos darle sostenibilidad al sector, que hoy afronta amenazas de gran envergadura como la minería informal, que no cumple con estándares ambientales. Se deben profundizar las alianzas entre el estado, las empresas, la sociedad civil y las comunidades para aumentar considerablemente la capacidad de almacenamiento hídrico en el territorio. Nuevos negocios alrededor del almacenamiento -incluida la recuperación de prácticas ancestrales y la infraestructura verde y gris-, y el monitoreo comunitario tienen el potencial de generar empleo local y fortalecer la relación entre la minería y la comunidad. La minería también juega un papel estratégico en la innovación financiera, con instrumentos como los bonos azules para financiar proyectos sostenibles de gestión hídrica, y los mecanismos de pago por servicios ambientales.

Perú, con una de las mayores reservas mundiales de cobre y minerales críticos —8 de los 17 minerales críticos y una cartera de 67 proyectos por más de 64 mil millones de dólares — (Jimena Sologuren, RPP, 2025)— debe asegurar que la gestión del agua sea parte integral de su estrategia minera, y asumir un rol en la reconfiguración de los ecosistemas de negocio locales hacia actividades formales y sostenibles.

