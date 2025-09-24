El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, confirmó la convocatoria para la construcción de la represa Yanapuquio, en Arequipa, en octubre próximo.

“Sobre Yanapuquio (en Arequipa), que es una represa fundamental para asegurar el proyecto de Tía María porque con Yanapuquio el agua ya deja de ser un tema de discusión. Se lanza en octubre la convocatoria de la obra, y el próximo año inicia”, precisó Manero durante su presentación en Perumin 37.

Un nuevo enfoque para la gestión del agua

El titular del Midagri subrayó que su gestión busca cambiar el enfoque de la política hídrica, priorizando obras de almacenamiento que garanticen primero el consumo poblacional y luego la actividad agrícola e industrial.

“La minería está en nuestra prioridad de actividades económicas en cuanto a los derechos del agua. Mientras mejor le vaya a la minería, mejor le irá a la agricultura y mejor le irá al país”, expresó.

Agregó que se tiene en cartera 25 proyectos de irrigación que permitirán almacenar 8,000 millones de metros cúbicos de agua, un volumen equivalente al 30% de lo construido en 200 años de República.

“Actividades como la minería aseguran la demanda del agua y los proyectos que aseguran su almacenamiento”, afirmó Manero, quien destacó el papel articulador de la minería para financiar y viabilizar infraestructura de almacenamiento y conducción en las principales zonas productivas del país.

El ministro cuestionó la narrativa de escasez de agua que suele rodear los conflictos sociales:

“Aquellos que dicen que las futuras guerras van a ser por el agua están completamente equivocados. El agua en Perú la tenemos en exceso. El gran problema es que no hemos hecho las inversiones para almacenarla y conducirla allí donde se necesite”, anotó.