La Tercera Fiscalía Provincial de Extinción de Dominio de Lima consiguió que se declare fundada la demanda judicial sobre cuatro inmuebles que estaban vinculados a la cúpula del grupo terrorista Sendero Luminoso, en el marco del ‘caso Artemio’.

Los inmuebles, valorizados en un total de S/ 2 853 951.67, están ubicados en los distritos de San Martín de Porres y Ventanilla, y pasarán a propiedad del Estado como parte del proceso de extinción de dominio sobre bienes vinculados a actividades criminales.

De acuerdo con la investigación, que estuvo a cargo de la fiscal adjunta provincial Cecilia Pérez Breña, los tres inmuebles ubicados en Ventanilla fueron adquiridos por José Villanueva, quien fue condenado por delitos de terrorismo y lavado de activos.

Villanueva habría recibido dinero del sentenciado Florindo Flores Hala, ‘Artemio’, cabecilla de una facción de Sendero Luminoso que operaba en la zona del Alto Huallaga. Este dinero fue introducido al sistema financiero bajo apariencia de legalidad, a través de la adquisición de bienes, sostuvo la Fiscalía.

Los inmuebles recuperados están valorizados en más de S/ 2.8 millones. (Foto: Andina)

En tanto, un edificio ubicado en San Martín de Porres fue transferido por Hermelinda Salvador, condenada por el delito de lavado de activos proveniente del tráfico ilícito de drogas, a favor de su hijo Jordán Poma. Ello lo realizó mediante un anticipo de herencia, con la intención de ocultarlo de la acción de la justicia.

“Este caso evidencia el efecto útil de los tratados internacionales, como la Convención de Palermo y la Convención de Viena, que permiten garantizar que quienes participaron en actos ilícitos, como terrorismo y narcotráfico, no sigan beneficiándose de bienes adquiridos producto del crimen", destacó la Fiscalía.

El coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en Extinción de Dominio, Raúl Peña Cabrera Freyre, destacó que la sentencia ampara la demanda del Ministerio Público y aseguró que estarán pendientes de que se confirme, en caso de ser apelada.

