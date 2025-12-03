La Sexta Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo consiguió la ampliación por seis meses más la investigación preparatoria que dirige contra Víctor Polay, líder de la organización terrorista Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), y Jaime Castillo Petruzzi, por el delito de apología al terrorismo.

Acorde con los hechos de la investigación declarada compleja, Polay habría exaltado, justificado y enaltecido el delito de terrorismo, al igual que a personas que fueron condenadas con sentencia firma por dicho ilícito en la redacción y/o elaboración de su libro de memorias ‘Revolución en los Andes’.

Asimismo, se imputa a Castillo los mismos actos de exaltación y justificación durante la presentación y/o promoción virtual del mismo libro el 28 de agosto de 2020. El evento fue transmitido por Zoom y después retransmitido por la red social “Estudios Populares ec”, en Facebook.

A través de estas acciones, el subsistema especializado en Derechos Humanos y contra el Terrorismo manifiesta su compromiso con las investigaciones que atentan contra la tranquilidad pública del país para establecer responsabilidades penales y alcanzar sanciones ejemplares, señaló a través de un comunicado.