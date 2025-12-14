Germán Juárez Atoche, fiscal del Equipo Especial Lava Jato. Foto: GEC / Joel Alonzo
Germán Juárez Atoche, fiscal del Equipo Especial Lava Jato. Foto: GEC / Joel Alonzo
, en adición su cargo como fiscal superior provisional en Lima Centro, según la Resolución 3727-2025-MP-FN.

El documento precisa que esta designación responde a una reorganización de coordinaciones especializadas para fortalecer la celeridad y conducción de la acción penal.

Asimismo, , y el retorno a plazas de carrera según corresponda.

Entre las medidas adoptadas, se dan por concluidas coordinaciones en extinción de dominio, corrupción de funcionarios, derechos humanos, trata de personas, prevención del delito y otras áreas especializadas, con el objetivo de reordenar la estructura funcional.

La resolución nombra nuevos coordinadores y fiscales en distintas áreas, como Rocío Gala Gálvez como fiscal superior provisional y coordinadora nacional de Trata de Personas; a Alonso Peña Cabrera Freyre como coordinador nacional de Extinción de Dominio.

También se menciona a Octaviano Omar Tello Rosales como coordinador nacional de Corrupción de Funcionarios; a Alfonso Barrenechea Cabrera como coordinador nacional de Prevención del Delito; y a Gianina Tapia Vivas como coordinadora nacional de Fiscalías de Familia, entre otros cambios detallados en el documento.

, orientado a reforzar la persecución penal y agilizar el servicio fiscal.

Cabe recordar que , así como lograr sentencias en primera instancia contra los expresidentes Ollanta Humala y Martín Vizcarra.

