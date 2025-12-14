La Fiscalía de la Nación nombró al fiscal Germán Juárez Atoche como coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos, en adición su cargo como fiscal superior provisional en Lima Centro, según la Resolución 3727-2025-MP-FN.

El documento precisa que esta designación responde a una reorganización de coordinaciones especializadas para fortalecer la celeridad y conducción de la acción penal.

Asimismo, se dan por concluidos diversos nombramientos, designaciones y destaques de fiscales y coordinadores, y el retorno a plazas de carrera según corresponda.

Entre las medidas adoptadas, se dan por concluidas coordinaciones en extinción de dominio, corrupción de funcionarios, derechos humanos, trata de personas, prevención del delito y otras áreas especializadas, con el objetivo de reordenar la estructura funcional.

La resolución nombra nuevos coordinadores y fiscales en distintas áreas, como Rocío Gala Gálvez como fiscal superior provisional y coordinadora nacional de Trata de Personas; a Alonso Peña Cabrera Freyre como coordinador nacional de Extinción de Dominio.

También se menciona a Octaviano Omar Tello Rosales como coordinador nacional de Corrupción de Funcionarios; a Alfonso Barrenechea Cabrera como coordinador nacional de Prevención del Delito; y a Gianina Tapia Vivas como coordinadora nacional de Fiscalías de Familia, entre otros cambios detallados en el documento.

La Fiscalía de la Nación sustentó estas decisiones según sus atribuciones constitucionales y legales y en el Plan Estratégico Institucional 2023–2030, orientado a reforzar la persecución penal y agilizar el servicio fiscal.

Cabe recordar que Juárez Atoche integró el Equipo Especial Lava Jato, grupo fiscal que investigó casos de corrupción y lavado de activos, así como lograr sentencias en primera instancia contra los expresidentes Ollanta Humala y Martín Vizcarra.