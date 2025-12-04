Según la resolución, el exmandatario habría recibido sobornos para favorecer la adjudicación de obras públicas durante su gestión como presidente regional de Moquegua. Foto: GEC.
Según la resolución, el exmandatario habría recibido sobornos para favorecer la adjudicación de obras públicas durante su gestión como presidente regional de Moquegua. Foto: GEC.
Redacción Gestión
Redacción Gestión

La defensa legal del expresidente presentó un recurso de apelación contra la sentencia emitida el 26 de noviembre por el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional, que lo por el presunto delito de cohecho pasivo propio.

Según la resolución, el exmandatario habría recibido sobornos para favorecer la adjudicación de obras públicas durante su gestión como presidente regional de Moquegua.

En el documento, la defensa sostiene que de instancias y que existen fundamentos para que sea revisada por un órgano superior.

Además, se cuestiona la valoración de pruebas que llevaron al tribunal a considerarlo responsable de actos de corrupción relacionados con proyectos de infraestructura ejecutados en su gestión regional.

Momento exacto en el que Martín Vizcarra es detenido por la policial para ser llevado al penal a fin de cumplir su condena (Foto: Antonio Melgarejo / El Comercio)
El fallo apelado incluye, además de la pena de cárcel, nueve años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, el pago de S/ 790 diarios por 30 días como multa y una reparación civil de S/ 2 millones 370 mil, que deberá ser asumida en conjunto con terceros civilmente responsables.

El recurso será evaluado por una sala superior, que deberá determinar si confirma, revoca o modifica la sentencia dictada en primera instancia.

Mientras tanto, la defensa de insiste en que el exmandatario es inocente y que la resolución judicial presenta “deficiencias sustanciales” que deben ser corregidas en vía de apelación.

