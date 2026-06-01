PL presentado al Congreso busca una nueva regla para el retiro de jueces: seguirían en funciones tras cumplir 70 años. Foto: Andina
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Redacción Gestión
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La bancada de Acción Popular, a través de Pedro Martínez Talavera, presentó un proyecto de ley que busca precisar el momento en el que los jueces deben cesar sus funciones por límites de edad.

¿La razón? y fortalecer la estabilidad del sistema de justicia.

El legislador apunta a modificar el artículo 107 de la Ley de la Carrera Judicial para establecer que el cargo de juez culmina al “dejar de tener la edad límite de setenta años”, y ya no al momento de alcanzarlo.

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El proyecto de ley en cuestión —nro. 14704/2025-CR— plantea que los magistrados sigan en funciones durante todo el periodo en que tenga esa edad y que el retiro se produzca recién cuando la supere.

Y es que con la normativa actual, si un juez cumple 70 años en enero —por ejemplo— bajo la interpretación actual podría dejar el cargo ese mismo mes.

Cambio en la Carrera Judicial apunta a frenar el "efecto cascada" de jueces provisionales. Foto: referencial / Andina
Cambio en la Carrera Judicial apunta a frenar el "efecto cascada" de jueces provisionales. Foto: referencial / Andina

La modificación de Martínez haría que sigan en funciones hasta que tenga 71 años,

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Dentro de los beneficios, estaría la reducción del total de jueces provisionales en el PJ. Según estimaciones recogidas por Martínez, el 58% de los magistrados del Poder Judicial son provisionales o supernumerarios, y “no han superado un concurso público de méritos ante la Junta Nacional de Justicia”.

En esa línea, señala que la reducción de la provisionalidad podría ser significativa, sumado a que contribuirá a fortalecer la seguridad jurídica, la independencia judicial, la inamovilidad y la estabilidad de los magistrados.

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