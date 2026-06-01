La oferta de US$ 72.50 por acción ordinaria representa una prima del 24% sobre el último precio de cierre de la constructora de viviendas del viernes. Es la mayor operación desde que Berkshire compró el negocio petroquímico de Occidental Petroleum Corp. en enero.

“Estamos encantados de dar la bienvenida a Taylor Morrison a la cartera de Berkshire”, dijo Abel en un comunicado el domingo. “Con el tiempo, esperamos unificar nuestras operaciones de construcción de viviendas tradicionales en una plataforma combinada que nos permita hacer realidad el sueño de tener una vivienda propia para más estadounidenses”.

Greg Abel.

Las acciones de Taylor Morrison subían un 22% a las 10:00 a.m. del lunes en Nueva York, mientras que las acciones de clase B de Berkshire bajaban un 0.5%.

La primera adquisición multimillonaria bajo Abel, quien tomó el control de Berkshire Hathaway después de que el legendario inversionista Warren Buffett se jubilara el año pasado, se produce durante un período de bajo rendimiento para las acciones de constructores de viviendas y ante tasas hipotecarias que tocaron su máximo desde agosto.

La firma, con sede en Omaha, Nebraska, contaba con una reserva de efectivo que ascendía a US$ 397,000 millones, su nivel más alto hasta la fecha.

Los comentarios de Abel sobre la unificación de las operaciones de construcción de viviendas de Berkshire a lo largo del tiempo representan “un cambio notable” con respecto a la estrategia característica de Berkshire de dejar que las adquisiciones se gestionen de forma independiente, dijo Christopher Davis , socio de Hudson Value Partners. “Los inversionistas acogerán con satisfacción esta evolución en el enfoque”.

Si bien inversionistas han expresado su apoyo al liderazgo de Abel en el extenso conglomerado, algunos esperaban que un acuerdo pudiera impulsar las acciones de Berkshire, que han caído un 5.6% este año. El índice S&P 500 ha ganado un 10.7% en el mismo período.

Taylor Morrison es una de las mayores promotoras inmobiliarias y constructoras de viviendas en EE.UU., y también ofrece servicios financieros como préstamos hipotecarios, títulos de propiedad, fideicomisos y seguros a los consumidores, según el comunicado. La empresa, con sede en Scottsdale, Arizona, cuenta con más de 350 comunidades en 12 estados.

Trabajadores pavimentan la entrada de una nueva vivienda en la urbanización Rosemary Grove, construida por Taylor Morrison en Vacaville, California, EE.UU.

El equipo directivo actual de Taylor Morrison, incluida la directora ejecutiva, Sheryl Palmer, continuará al frente de la empresa, según el comunicado.

Esta no es la primera inversión de Berkshire en el negocio de la construcción de viviendas. La empresa también posee Clayton Homes,y posee acciones en Lennar Corp. El acuerdo se produce en un momento en que la construcción de viviendas en EE.UU. ha registrado descensos. La construcción de nuevas viviendas disminuyó un 2.8% en abril, según cifras del gobierno. La construcción de viviendas unifamiliares comenzó a disminuir un 9%, la mayor caída desde agosto.

Se prevé que el acuerdo se cierre en el segundo semestre de este año.

“Durante los últimos 13 años como empresa cotizada, hemos forjado una trayectoria de crecimiento estratégico: expandiendo nuestra presencia geográfica, integrando adquisiciones con disciplina y fortaleciendo nuestra competitividad”, declaró Palmer, de Taylor Morrison, en un comunicado del domingo. “La visión a largo plazo de Berkshire Hathaway se adapta perfectamente al ciclo de inversión plurianual de la construcción de viviendas”.

Goldman Sachs Group Inc y Moelis & Co. están actuando como asesores financieros; Simpson Thacher & Bartlett LLP está actuando como asesor legal; y Mayer Brown LLP está prestando sus servicios como asesor legal de Taylor Morrison.