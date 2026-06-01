Buffett anunció que el 3 de mayo de 2025 se retiraría de la dirección de su grupo empresarial Berkshire Hathaway a finales de año y que recomendaría a Greg Abel para asumir el cargo. (Foto: AFP)
Buffett anunció que el 3 de mayo de 2025 se retiraría de la dirección de su grupo empresarial Berkshire Hathaway a finales de año y que recomendaría a Greg Abel para asumir el cargo. (Foto: AFP)
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Agencia Bloomberg
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Berkshire Hathaway Inc. adquirirá Taylor Morrison Home Corp. en una operación totalmente en efectivo por unos US$ 6,800 millones, la primera gran compra bajo la dirección del director ejecutivo, Greg Abel, y un voto de confianza por el mercado de la vivienda de Estados Unidos.

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