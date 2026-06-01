Este lunes Hélder Domínguez asumió la presidencia del Tribunal Constitucional (TC), tras la renuncia de Luz Pacheco.

Cabe recordar que la magistrada indicó que renunció a la presidencia del Tribunal Constitucional principalmente por una pérdida de confianza en un alto funcionario administrativo del TC y por no contar con el respaldo de la mayoría de magistrados para relevarlo.

En su primer discurso como titular del TC, Domínguez, saludó a la familia constitucional y resaltó apoyo y reconocimiento a los magistrados y a los trabajadores “porque el esfuerzo conjunto permitirá seguir avanzando y no mirar hacia atrás”.

“Hoy la sucesión constitucional forma parte de ese marco existencial. No es la primera vez, lamentablemente, que renuncia un presidente del Tribunal Constitucional en ejercicio o un magistrado constitucional. En consecuencia, desde una perspectiva integradora y afirmativa, nos toca asumir retos cruciales en aras de la gobernabilidad constitucional de nuestro, por supuesto, Tribunal Constitucional y buscar no solo la optimización de nuestros servicios públicos, también de revalorar a la persona humana en sus distintas dimensiones, como es la faceta laboral de nuestros trabajadores”, señaló.

Asimismo, dijo que asume liderar al máximo intérprete de la Constitución peruana “no porque sea la persona más indicada o tenga los méritos suficientes para tan compleja tarea, sino porque - como al ocupar la vicepresidencia - es lo que corresponde”.

“En todo caso, lo que sí pueden estar seguros es que asumo tamaño compromiso con absoluta responsabilidad, seriedad y trabajo en equipo. Empezando como integrante del pleno o de la Sala Plena del Tribunal Constitucional y por una razón muy sencilla. El pleno del Tribunal Constitucional, según nuestra normatividad, es el máximo órgano de gobierno. El presidente es un primus inter pares para efectos de representación, en tanto se comparte el mismo poder de decisión y voto con mis respetables colegas”, refirió.