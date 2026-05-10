Abogado de la Municipalidad de Lima (MML), Richard Allemant, defendió la presentación de la medida cautelar ante el Tribunal Constitucional para suspender los efectos del acuerdo del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) del 23 de abril, que declaró inviable la realización de elecciones complementarias en el marco de los comicios 2026.

El letrado señaló señaló en RPP que el recurso presentado ante el TC se enmarca en el supuesto de que “se ha menoscabado la competencia de otra entidad”.

Según explicó Allemant, la posición de la Municipalidad de Lima es que la decisión tomada en el acuerdo plenario del JNE habría generado movilizaciones y protestas que obligaron al municipio a destinar recursos extraordinarios para seguridad, protección de infraestructura, turismo y comercio en la capital.

“Lo que hemos evaluado es que efectivamente la decisión del Pleno no tiene el sustento jurídico y constitucional suficiente para hacer prevalecer de una manera válida, sustentada, sólida, robusta el calendario electoral, la multicausalidad por sobre el derecho de sufragio reconocido, que ha sido afectado severamente. ¿Qué es lo que ha generado esto? Inmediatamente, todas las manifestaciones públicas, las marchas, lo que afecta ciertamente la gestión municipal ordinaria. Porque la seguridad, el turismo, el comercio, la necesidad de cuidar de alguna extraordinaria forma la infraestructura municipal”, aseguró.

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Por otro lado, afirmó que “en cualquier circunstancia” similar, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, hubiera actuado de la misma manera y negó que lo venga haciendo debido a que el principal impulsor de esta narrativa es Rafael López Aliaga, líder de su partido.

En esa línea, señaló que otros candidatos, como Keiko Fujimori, también han defendido la solicitud para la realización de una auditoría de la primera vuelta de las Elecciones 2026.

Niega vulneración de neutralidad electoral

Allemant señaló que la actuación se encuentra dentro del marco legal y constitucional, y negó que se esté vulnerando la neutralidad electoral ni que se venga interviniendo en el proceso, sino que estos movimientos legales se realizan “en defensa de los vecinos y en defensa del derecho de su territorio”.

Remarcó que “el derecho de sufragio no puede resolverse a través de un análisis estadístico”, sobre todo si es el Estado el que ha causado el problema.

“Estamos hablando de que reconocidamente la ONPE dijo: ‘Me equivoqué, no llegó el material electoral; se ha descubierto que la empresa no tenía la capacidad’, y se han descubierto una serie de informes de ida y de vuelta, en donde se evidenciaban los problemas logísticos que había”, indicó.

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Critican recurso de amparo

Aníbal Quiroga, abogado constitucionalista, señaló este domingo que la medida cautelar presentada ante el Tribunal Constitucional por la Municipalidad de Lima contra el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no tiene fundamento real y muestra un interés de parte del alcalde capitalino, Renzo Reggiardo, en participar de las Elecciones Generales 2026.

Según explicó en RPP, este tipo de recursos solo se presentan ante el Tribunal Constitucional cuando se busca determinar las competencias sobre un tema determinado; sin embargo, sostuvo que en este caso la Municipalidad no puede disputar una competencia con el Jurado Nacional de Elecciones.

“En el proceso competencial es más extremo todavía porque una competencia, un proceso competencial, está diseñado para que dos entidades públicas se disputen una competencia, pero en este caso la municipalidad no le disputa la competencia al Jurado, le pide la nulidad de un acto y eso es más un amparo disfrazado”, añadió.

Consideran que alcalde vulneró la neutralidad

Respecto del rol que juega el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, al presentar este recurso, el abogado indicó que no está dentro de sus facultades, incluso si es que fue autorizado por el Concejo Municipal para ello, pues a su criterio el alcalde no tiene dicha facultad y está rompiendo el principio de neutralidad que deben mantener las autoridades en el proceso electoral.

Abogado de la Municipalidad de Lima, Richard Allemant, defendió las medidas, mientras que constitucionalista Aníbal Quiroga señala que recurso contra el JNE no tiene fundamento. (Foto: Facebook ONPE)

“La Constitución no prevé procesos competenciales sui generis, por lo tanto, yo auguro que tampoco va a ser admitido por el Tribunal Constitucional y revelan el interés del alcalde de Lima de participar en el proceso electoral”, sostuvo.

“Claramente participa en favor de uno de los candidatos y como autoridad rompe ese equilibrio de neutralidad. Lo que tengo entendido es que hay un acuerdo de la Municipalidad de Lima para autorizar este proceso competencial, eso de alguna manera cubriría la parte formal, pero no la de fondo, porque la municipalidad no tiene competencia para discutir en una contienda de competencia la nulidad de un acto electoral”, agregó.

Las acciones de la MML

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) presentó ante el Tribunal Constitucional una medida cautelar para suspender los efectos del acuerdo del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) del 23 de abril, que declaró inviable la realización de elecciones complementarias en el marco de los comicios 2026.

Previamente, el undécimo Juzgado Constitucional Permanente de Lima, bajo la dirección de la magistrada Silvia Núñez Riva, declinó su competencia para tramitar un recurso judicial de acción de amparo presentado por el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, contra el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Tras la declinatoria del juzgado especializado, la Municipalidad de Lima informó mediante un comunicado oficial emitido este miércoles que el proceso ya ha sido derivado a una nueva instancia.