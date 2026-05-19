Ejecutivos ya ponen sobre la mesa las preocupaciones sobre el accionar del próximo Congreso. Foto: Congreso.
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En medio de buenos resultados económicos en abril, ya se identifican presiones de costos y debilitamiento en confianza empresarial que pueden reducir el dinamismo en los próximos meses. Además, ya se vislumbran temores de cara al accionar del próximo Gobierno del Perú y Congreso de la República.

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