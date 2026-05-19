El Grupo Unacem, compañía industrial peruana con operaciones en negocios de cemento, concreto y energía, inició el 2026 con un mejor desempeño de sus operaciones en Perú, mercado que volvió a convertirse en el principal motor de crecimiento de la compañía durante el primer trimestre. La empresa reportó ingresos consolidados por S/ 1,789.9 millones entre enero y marzo, lo que representa un crecimiento de 7.1% frente al mismo periodo del año pasado, apoyado por mayores volúmenes de venta y mejores precios en varios de los mercados donde opera.

El resultado estuvo marcado principalmente por el dinamismo del negocio cementero peruano. Según la compañía, las operaciones en Perú -que representan cerca del 63% de los ingresos totales del grupo- crecieron 8.6% en el primer trimestre, favorecidas por mayores volúmenes y precios de cemento y energía, y aumento de ventas de productos prefabricados.

En particular, Unacem Perú alcanzó ingresos por S/ 817.7 millones, lo que implicó un incremento de 26.9% respecto al primer trimestre del 2025. El ebitda de esa operación llegó a S/ 245.4 millones, 22.9% más frente al mismo lapso del año previo.

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“En el Perú, nuestras unidades de cemento y prefabricados registraron un crecimiento de volúmenes de dos dígitos”, señaló Pedro Lerner, CEO del Grupo Unacem. El ejecutivo añadió que la mayoría de los mercados donde participa la compañía muestran “tendencias positivas tanto en volumen como en precios”.

Presión en márgenes por Camisea

Pese al crecimiento de ingresos, el ebitda consolidado del grupo retrocedió 17.9% y cerró el trimestre en S/ 320 millones. La compañía explicó que el resultado estuvo afectado principalmente por el evento relacionado con el ducto de gas de Camisea, que limitó temporalmente la capacidad de inyección de energía de Termochilca entre el 1 y el 14 de marzo.

A ello se sumaron mayores costos asociados a mantenimientos programados en sus plantas de EE.UU., mercado que representa alrededor del 20% de los ingresos del grupo.

Grupo Unacem ingresó este año al Dow Jones Sustainability MILA Pacific Alliance Index, indicador que reconoce a las empresas con mejores prácticas ambientales, sociales y de gobernanza en la región. (Foto: Unacem)

Aun así, las operaciones estadounidenses registraron un crecimiento de 5.4% en ingresos, impulsadas por mayores volúmenes de cemento, concreto y agregados. La empresa indicó que las paradas de mantenimiento buscan mejorar la eficiencia operativa y los márgenes en los próximos meses.

En Ecuador (9% del total), los ingresos avanzaron 5.6% gracias a mejores precios y mayores volúmenes de cemento, mientras que Chile (9% del total) mostró un crecimiento de 2.5%, apoyado en una estrategia comercial enfocada en fortalecer precios y ventas de cemento y concreto.

Lerner sostuvo que la compañía espera trasladar la recuperación operativa a los próximos trimestres. “La resiliencia y el enfoque integrado de nuestras operaciones nos permiten tener confianza en que nuestra gestión se traslade en mejores resultados”, indicó.

Por su parte, Álvaro Morales, CFO del Grupo Unacem, destacó que la firma mantuvo una posición financiera sólida durante el arranque del año. “Hemos cerrado el trimestre con un estricto cumplimiento de nuestras obligaciones financieras y una gestión disciplinada de los gastos operativos y administrativos”, afirmó.

En paralelo, la empresa también destacó un nuevo acuerdo comercial en Chile con Cementos Transex para utilizar capacidad instalada en la planta de Puente Alto, en la región metropolitana de Chile, con el objetivo de reforzar eficiencias logísticas y operativas en ese mercado.