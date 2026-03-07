Fegale explicó que la reorganización responde a un cambio en la demanda. “El cliente evoluciona y nos exige más. Por eso nosotros también tenemos que evolucionar para acompañarlo”, afirmó a Gestión. En la práctica, esto supone dejar atrás la venta por líneas separadas y presentarse al mercado con una oferta conjunta de cemento (bajo las marcas Sol, Andino y APU) y concreto (Unicon). “Queremos ofrecer soluciones constructivas y no solo productos. Es decir, cómo esos productos ayudan al cliente a ser más eficiente, a ejecutar su obra más rápido o a simplificar procesos”, detalló. El énfasis, añadió, está en posicionarse como un aliado técnico más que como un proveedor puntual.

En términos operativos, la integración implica mayores exigencias internas. “Hoy el cliente demanda mejores tiempos de respuesta y mayor coordinación logística. Somos parte de su proceso constructivo y tenemos que contribuir a que funcione mejor”, indicó.

Sobre las metas para este año, Fegale evitó proyectar una cifra específica asociada a la integración. “Más que un número puntual, lo que buscamos es que el cliente quiera seguir trabajando con nosotros”, sostuvo. En ese sentido, la recompra y la continuidad en proyectos futuros serán los principales termómetros . “Si un desarrollador nos vuelve a convocar para su siguiente edificio, o si el maestro de obra percibe que puede trabajar con menos desperdicio y mayor eficiencia, ese es el indicador”, precisó.

Unicon forma parte de la estrategia de portafolio integrado para atender vivienda e infraestructura. Foto: Andina

¿Integración implica marca única?

Respecto a posibles cambios en el portafolio, el ejecutivo adelantó que el 2026 será un año de consolidación más que de lanzamientos . “ Este primer año está enfocado en integrar y ordenar la propuesta que ya tenemos. Antes el portafolio estaba separado; ahora debemos salir al mercado con esa oferta articulada ”, reiteró.

La evolución, dijo, apuntará a soluciones más completas en distintos segmentos. En autoconstrucción, por ejemplo, reconoció que existen mayores restricciones municipales sobre el uso de espacio en obra. “Hay alternativas que pueden facilitar el trabajo del maestro de obra y reducir desperdicios”, comentó, en referencia a soluciones que optimicen materiales y logística.

En vivienda formal e infraestructura, el énfasis estará en el acompañamiento técnico. “Cada vez se exigen desempeños más altos. No es solo el material, sino el soporte técnico que podemos brindar junto con ingenieros y arquitectos”, argumentó. En proyectos de gran escala —como puertos, aeropuertos o carreteras—, añadió, se requieren diseños y especificaciones particulares que demandan mayor especialización.

¿Habrá una marca única tras la integración? Al respecto, el directivo descartó modificaciones. “Son marcas sólidas, con muchos años en el mercado. No habrá cambio de nombre ”, afirmó sobre Cemento Sol, Andino, APU y Unicon, en concreto. La estrategia, precisó, es comercial y no de identidad. “Lo que tenemos que hacer es reforzar cómo esas marcas generan cada vez más valor para el cliente”, reiteró.

En cuanto a una eventual expansión geográfica, tomando en cuenta que abastece principalmente a la zona sur del país, sostuvo que la prioridad está en las zonas donde actualmente operan. “En los espacios donde estamos todavía hay mucho por hacer, sobre todo frente al déficit de vivienda. Tenemos que avanzar por etapas”, acotó.

Manzur Fegale, director de Estrategia y Crecimiento del Grupo Unacem, lidera la integración comercial de los negocios de cemento y concreto en el Perú. Foto: GEC

La integración en el canal ferretero: así será

En el segmento de autoconstrucción, la compañía reconoce que el canal ferretero es clave para aterrizar la estrategia de integración. “Nuestro canal ferretero es una pieza fundamental“, sostuvo Fegale. La apuesta, explicó, pasa por reforzar la capacitación y el acompañamiento a estos negocios, que son el principal punto de contacto con el maestro de obra. “Tenemos que seguir capacitando al canal en nuevas soluciones y en cómo estas pueden ayudar al maestro de obra a trabajar con mayor eficiencia”, indicó.

Con la integración del portafolio, añadió, la tarea será mostrar que la oferta va más allá del cemento. “ Ahora, con esta visión integrada, debemos enseñar cómo los distintos productos pueden facilitar el trabajo en obra ”, señaló. El foco está en fortalecer la relación con las ferreterías para que estas también evolucionen en línea con las nuevas exigencias del mercado.

Recordó que la red Progresol está conformada por empresarios ferreteros independientes. “Son socios. Nosotros no somos dueños de esos negocios. Lo que ofrecemos es capacitación técnica y herramientas de gestión para que puedan desarrollar mejor su ferretería”, apuntó. La lógica, dijo, es acompañar el crecimiento del canal en un segmento que sigue siendo uno de los más relevantes.

A la fecha, la red de ferreterías Progresol la integra 1,075 puntos de venta activos en todo el territorio nacional, compuesta por un 30% de mayoristas y 70% de minoristas.

En materia de inversiones, el ejecutivo adelantó que el 2026 mantendría un nivel similar al del 2025, con foco en productividad, sostenibilidad y competitividad . Al 31 de diciembre de 2025, el capex de Unacem ascendió a S/ 446.1 millones. Las principales inversiones en dicho año, como se recuerda, estuvieron vinculadas a los proyectos del sistema de reducción de emisiones de dióxido de azufre en los hornos 1 y 2, así como a la implementación de una nueva chancadora primaria y una nueva zona de almacenamiento, ambos en la planta de Atocongo.

“Para de las inversiones se destinó a la construcción de un domo de almacenamiento de clínker en Atocongo, con capacidad para 115,000 toneladas, además de dos canchas techadas que elevaron la capacidad total de almacenamiento a 325,000 toneladas. Son inversiones que mejoran la logística interna, la protección del material y la continuidad operativa”, comentó.

Hacia adelante, el portafolio incluirá iniciativas de distinta escala, desde mejoras tecnológicas hasta optimización de procesos, siempre bajo los tres ejes definidos por la compañía. Por ahora, descartó la construcción de una tercera planta de cemento en el país —actualmente operan Atocongo y Condorcocha— . “Con la demanda actual podemos atender adecuadamente”, manifestó. En el negocio de concreto, precisó que las plantas en Lima están ubicadas estratégicamente para responder a la demanda vigente y que cualquier ajuste dependerá de cómo evolucione el mercado.

Grandes proyectos de infraestructura previstos para 2027–2028 demandarán soluciones técnicas especializadas en cemento y concreto. Foto: Andina

¿Integración solo en Perú?

La integración comercial, por ahora, se concentra en el mercado peruano . “Cada país tiene una dinámica distinta. La misma camisa no le cae a todos”, sostuvo, en referencia a las operaciones del grupo en Estados Unidos, Chile y Ecuador. Una eventual réplica del modelo se evaluará según las características de cada mercado.

Así, tras crecer alrededor de 7% en ventas en 2025 frente al 2024, la compañía evitó proyectar metas de doble dígito asociadas directamente a la integración para este año. “Este es un proceso continuo. No es algo que se mida en un solo año”, comentó. El desempeño, añadió, dependerá en gran medida del ciclo económico, la ejecución de infraestructura pública y la evolución del mercado inmobiliario. “El 2025 tuvo proyectos como el Puerto de Chancay y un boom inmobiliario importante. No sabemos si ese contexto se repetirá”, comentó.

En el plano comercial, por último, la integración implicará cambios concretos en campo, dado que los equipos dejarán de operar por líneas separadas y ofrecerán el portafolio completo. “La idea es que el cliente tenga un solo punto de contacto y una propuesta integral”, concluyó.