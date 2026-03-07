Planta de Atocongo, donde se ejecutaron proyectos de reducción de emisiones y ampliación de capacidad de almacenamiento durante el 2025. Foto: Andina
Planta de Atocongo, donde se ejecutaron proyectos de reducción de emisiones y ampliación de capacidad de almacenamiento durante el 2025. Foto: Andina
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Karen Guardia Quispe
mailKaren Guardia Quispe

Al cierre de 2025, Unacem reportó ingresos por S/ 2,909.4 millones, un avance de 7.3% frente al 2024. El resultado se dio en un año en el que la compañía reordenó su estructura comercial con la creación del área de Estrategia y Crecimiento, encargada de integrar la gestión de los negocios de cemento y concreto bajo una sola conducción. De cara al 2026, la prioridad será consolidar ese proceso, señaló Manzur Fegale, director de la nueva área. ¿Qué objetivos se ha planteado el grupo para el 2026 tras este ajuste organizacional? ¿Qué efectos tendrá esta integración en su operación?

TE PUEDE INTERESAR

Acciones de Unacem: ¿qué tanto pueden apreciarse según casas de bolsa?
Grupo Unacem emite bonos municipales por US$ 360 millones en EE.UU.
Unacem crece con impulso de Perú: inversiones por S/ 467 millones y el proyecto de Termochilca

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.