Grupo Unacem anunció la exitosa emisión y colocación de bonos municipales por un total de US$ 360 millones, a través de su subsidiaria Unacem North America.

La operación, concretada el 16 de diciembre de 2025, se realizó junto con la Autoridad de Desarrollo Empresarial de California (CEDA) (el “Emisor”), J.P. Morgan Securities LLC (el «Suscriptor» y «Remarketing Agent») y Unacem North American, INC. (el «Prestatario»), a una tasa inicial de colocación de 3.80% anual, con reseteo semanal y con vencimiento bullet a 20 años.

Actuaron como emisores de las Cartas de Crédito en respaldo de los bonos municipales, JPMorgan Chase Bank, N.A. (US$ 91 millones) y The Bank of Nova Scotia, New York Agency (US$ 273 millones), este último con la participación del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. New York Branch “BBVA” y Banco Crédito e Inversiones, Miami Branch “BCI”.

“Esta transacción está alineada a nuestra estrategia financiera, cuyo objetivo es tener un perfil de deuda de largo plazo, calzado en la moneda de generación de flujos y que nos permitirá ejecutar nuestros planes futuros”, señaló Álvaro Morales, Vicepresidente Corporativo de Finanzas del Grupo Unacem.

Además, indicó que “reafirma la capacidad del Grupo Unacem para acceder a condiciones competitivas en mercados internacionales. Es una señal clara de una gestión orientada al largo plazo”,

La empresa detalló que los recursos obtenidos fueron destinados principalmente a pagar el préstamo sindicado utilizado para la adquisición de Tehachapi, en California, así como a cubrir los costos asociados a la emisión, lo que contribuye a consolidar una estructura de financiamiento consistente con las características de sus operaciones en EE.UU.

Como resultado de esta transacción, Grupo Unacem mantiene alrededor del 80% de su deuda total a largo plazo, con un perfil de moneda acorde con sus operaciones, en línea con su estrategia financiera para los próximos años.

De esta manera, indicó el Grupo Unacem refuerza su base financiera para seguir creciendo en América del Norte, generar valor a largo plazo.