La industria cementera peruana busca reducir emisiones y avanzar hacia la carbono neutralidad. (Fuente: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Guadalupe Gamboa
mailGuadalupe Gamboa

En un contexto en el cual la sostenibilidad se ha convertido en un eje clave para las empresas, el sector cementero enfrenta un gran desafío al ser una de las industrias con mayor demanda de recursos y significativas emisiones de CO2.

TE PUEDE INTERESAR

El círculo virtuoso del gobierno corporativo y la sostenibilidad
A 10 años del Acuerdo de París: ¿cuánto avanzó el sector privado en Perú en sostenibilidad?
Menos del 20% de grandes empresas en el Perú mide su sostenibilidad, según estudio

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.