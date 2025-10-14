Actualmente, Progresol cuenta con más de 1,075 puntos de venta afiliados en todo el país. (Foto: Progresol)
Progresol, la cadena de ferreterías del grupo Unacem, cumple 15 años de operaciones en el mercado peruano con un crecimiento sostenido que refleja la evolución del canal ferretero. Desde su lanzamiento, con apenas 100 puntos de venta, la red ha multiplicado por diez su alcance y hoy supera las 1,075 ferreterías afiliadas a nivel nacional. Su estrategia inicial se concentró en Lima, pero con el tiempo expandió su presencia hacia distintas provincias del país, una mirada que se mantiene como eje de crecimiento para el próximo año. Estos son los próximos pasos que construye la unidad de negocio.

