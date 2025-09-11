Mediante un Hecho de Importancia presentado ante la Superintendencia del Mercado de Valores, Yura S.A., empresa del Grupo Gloria, informó que su filial Yura Chile decidió acogerse a la Oferta Pública de Acciones (OPA) lanzada por la totalidad del capital de Cementos Bío Bío (CBB). Con esta operación, la compañía concretó la venta de su participación en la cementera chilena por un monto que supera los US$ 100 millones.

La decisión responde a una reevaluación de la estrategia de desarrollo en Chile, donde la División busca fortalecer su presencia en el negocio de la cal y ampliar sus inversiones en ese mercado. “Desde que ingresamos como accionistas a CBB hace casi cinco años, nuestra intención fue aportar valor a la sociedad. Sin embargo, evaluamos que continuar como accionistas minoritarios no se alineaba con nuestra estrategia de crecimiento en Chile”, señaló Luis Díaz, vicepresidente de la División de Materiales de Construcción del Grupo Gloria.

En ese contexto, la división ha optado por redirigir los recursos hacia iniciativas que se alineen de manera más directa con los objetivos estratégicos del Grupo Gloria en el país, explorando nuevas oportunidades de negocio dentro del sector.

“El mercado chileno presenta una creciente demanda de cal, un insumo clave para la minería del cobre. Ya hemos demostrado la calidad de nuestro producto y servicio a diversos clientes en el país”, agregó Díaz.

¿Cómo y cuándo ingresó Yura a Chile?

La cementera peruana Yura S.A., perteneciente al Grupo Gloria, ingresó como accionista de Cementos Bío Bío (CBB) en 2019, cuando adquirió cerca del 19,9% del capital social de la compañía chilena. La operación se enmarcó en la estrategia de internacionalización del grupo, que buscaba expandir su presencia en el Cono Sur y aprovechar las oportunidades del dinámico mercado de la construcción en Chile.

En ese momento, la compra representó un paso relevante en la consolidación regional de Yura, cuya base industrial está en Arequipa y que ya contaba con experiencia en exportaciones hacia el país vecino. La participación en CBB le permitió acceder a un actor histórico del sector cementero chileno, con presencia en la producción de cemento, cal y áridos, además de una amplia red comercial.

El ingreso de Yura a Cementos Bío Bío se realizó a través de su filial Yura Chile SpA, en una transacción aprobada por los directorios y supervisada por la autoridad bursátil. Desde entonces, la empresa peruana formó parte del accionariado minoritario, con la expectativa de encontrar sinergias operativas, mientras evaluaba nuevas alternativas de crecimiento en la industria de materiales de construcción de Chile.