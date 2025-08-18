Grupo Gloria anuncia operación de desinversión en Puerto Rico. Foto: Andina.
Han pasado apenas dos semanas desde que el anunció la compra a Backus de la empresa responsable de la producción, embotellamiento y comercialización del. Ahora, el conglomerado vuelve a ser noticia: en un hecho de importancia remitido a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), comunicó la venta de sus activos en Puerto Rico.

En el documento, la detalló que la operación se concretó con la empresa de capitales puertorriqueños 2 Squared LLC, a la que transfirió los activos vinculados a las plantas de San Juan y Ponce, pertenecientes a su empresa vinculada Suiza Dairy Corporation. El grupo recordó que Suiza Dairy suspendió operaciones en ambas instalaciones en junio del año pasado.

En julio de 2024, el . No obstante, éstas continúan siendo consideradas compañías vinculadas, debido a que la transacción incluyó el uso de las marcas Suiza Dairy y Suiza Fruit en Puerto Rico y el Caribe (excepto República Dominicana y Haití) por parte de Suiza Caribe LLC. Es decir, aunque la propiedad de las empresas pasó a otra firma, los derechos sobre las marcas permanecieron dentro del .

Finalmente, en su comunicación a la SMV, el aclaró que, con esta nueva venta, priorizará la eficiencia operativa, la inversión y el enfoque en sus principales mercados de alimentos en Sudamérica.

