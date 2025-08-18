Han pasado apenas dos semanas desde que el Grupo Gloria anunció la compra a Backus de la empresa responsable de la producción, embotellamiento y comercialización del agua mineral San Mateo. Ahora, el conglomerado vuelve a ser noticia: en un hecho de importancia remitido a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), comunicó la venta de sus activos en Puerto Rico.

En el documento, la compañía detalló que la operación se concretó con la empresa de capitales puertorriqueños 2 Squared LLC, a la que transfirió los activos vinculados a las plantas de San Juan y Ponce, pertenecientes a su empresa vinculada Suiza Dairy Corporation. El grupo recordó que Suiza Dairy suspendió operaciones en ambas instalaciones en junio del año pasado.

En julio de 2024, el Grupo Gloria había vendido sus empresas Suiza Dairy y Suiza Fruit a Suiza Caribe LLC. No obstante, éstas continúan siendo consideradas compañías vinculadas, debido a que la transacción incluyó el uso de las marcas Suiza Dairy y Suiza Fruit en Puerto Rico y el Caribe (excepto República Dominicana y Haití) por parte de Suiza Caribe LLC. Es decir, aunque la propiedad de las empresas pasó a otra firma, los derechos sobre las marcas permanecieron dentro del Grupo Gloria.

Finalmente, en su comunicación a la SMV, el conglomerado aclaró que, con esta nueva venta, priorizará la eficiencia operativa, la inversión y el enfoque en sus principales mercados de alimentos en Sudamérica.