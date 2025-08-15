El último fin de semana, el Grupo Gloria anunció, a través de Leche Gloria, que alcanzó un acuerdo con Backus para adquirir NABs, la compañía que asumirá la producción, embotellado y comercialización del agua mineral San Mateo. Foto: Andina
Karen Guardia Quispe
El último fin de semana, el Grupo Gloria anunció, a través de Leche Gloria, que alcanzó un acuerdo con Backus para adquirir NABs, la compañía que asumirá la producción, embotellado y comercialización del agua mineral San Mateo. Con esta operación, el grupo marca su ingreso al mercado de agua embotellada. ¿Cómo ha evolucionado el apetito del grupo peruano por la compra de empresas y la venta de subsidiarias en los últimos años?

