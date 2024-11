El directorio de la compañía chilena Cementos Bío Bío (CBB) , informó que los accionistas controladores de la empresa decidieron concluir con las negociaciones con la firma estadounidense Mississippi Lime Company (MLC) para un posible compra de la sociedad, dejando el camino libre a Yura , que ayer elevó su oferta por el 40% de la compañía chilena, detalló el Diario Financiero.

A mediados de este mes, Mississippi Lime Company , había presentado una carta de intención para una oferta, no vinculante, de compra por el 100% de la cementera Bío Bío a sus accionistas controladores: las familias Briones, Rozas y Stein, de US$ 1.89 por acción, lo que la valorizaba en casi US$ 500 millones.

Sin embargo, ese mismo día MLC, anunció que presentó una oferta indicativa revisada por la propiedad total de Cementos Bío Bío (CBB), “tras meses de due diligence y revisión del desempeño operacional y financiero de la empresa, MLC y los accionistas principales de CBB compartieron una carta de intenciones no vinculante en mayo de 2024 bajo condiciones. Esa oferta indicativa, y sus condiciones, expiró durante este año” , explicó.

“La oferta indicativa revisada, que está sujeta a todas los términos y condiciones establecidos en la carta de intenciones no vinculante, atribuye una valorización de capital de US$ 400 millones a CBB”, agregó la empresa.

Contraoferta de Yura

Inicialmente, Yura había ofrecido 1,092 pesos chilenos por acción, pero su propuesta perdió atractivo frente a la de MLC, que fue considerada más alineada con el valor intrínseco y las proyecciones de CBB. Sin embargo, el martes pasado la empresa de Grupo Gloria anunció el incremento en el precio por acción a 1,450 pesos chilenos, valorizando a la cementera en US$ 390 millones, según un informe de Diario Financiero.

El objetivo de Yura es aumentar su participación al 40% en la empresa de la familia Briones. No obstante, los directores de CBB advirtieron que, de concretarse la Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) por parte de la firma de capitales peruanos, la liquidez del mercado de acciones CBB podría verse mermada, y el futuro valor de los papeles que conserve cada accionista se vería afectado.

Además, señalaron que el aumento de la participación de Yura afectaría el desempeño competitivo de la cementera, lo que tendría un impacto directo en sus planes de desarrollo, y en el valor de sus acciones.

Previo a la actualización de la oferta de Yura Chile, el fondo “Pionero” de Moneda Patria Investments, que posee el 9.68% de Cementos Bío Bío (CBB), calificó como “absolutamente insuficiente” la oferta inicial de la empresa vinculada al Grupo Gloria.

