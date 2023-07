Así, según el análisis y monitoreo de la situación del canal de ferretería y depósitos para el sector construcción de Total Market Solutions (TMS), el número de estos establecimientos aumentó en 8% a 9,724 en el Perú urbano del 2017 al 2022.

“La tendencia sigue, pero en la pandemia pasó algo interesante. Estábamos encerrados y se dieron bonos y el retiro de AFP. La mayoría hizo mejoras en casa y estos negocios se expandieron”, comentó Solón King, presidente ejecutivo de TMS.

En particular, esos comercios crecieron más en la zona “Lima playas” (162%) e Ica (58%) por la demanda de materiales para la industria (en Lima Sur) y la migración ante la opción del teletrabajo. En ese contexto, también se especializaron con formatos de centros de pinturas y de artículos eléctricos.

LEA TAMBIÉN: Ferreterías ven impulso en autoconstrucción y mejoramiento del hogar

Despegue y caída de ventas

A partir de la evolución de las ferreterías y depósitos de Lima, sus ingresos —considerando las categorías de cemento, fierros y pinturas— subieron en 12% a S/ 3,399 millones el 2022 frente al 2021. No obstante, las ventas en el primer cuatrimestre del 2023 bajaron en 2.7% y la contracción se aceleraría.

“Hay una ralentización en la autoconstrucción. Si las familias ya pintaron o construyeron un segundo piso en la pandemia, ¿cuánto más lo harán ahora? No tantas veces”, anotó King.

Al cierre del 2023, King estimó una caída de entre 6% y 7% a S/ 3,161 millones con respecto al 2022 ante la menor demanda de materiales en las familias y la ligera estabilización de los precios en la capital. En el centro y norte del Perú, la tendencia se replica, con retrocesos inclusive de 12% y 14%, respectivamente, de enero a abril del 2023.

Por categorías, refirió que las ventas de todos los materiales de construcción son afectadas. Sin embargo, el mayor impacto está en el rubro de pinturas, seguido de fierros y cemento, que también es requerido en más sectores (industria, minería y otros).

LEA TAMBIÉN: Uso de billeteras electrónicas en ferreterías ya duplica a tenencia de POS

Hacia el 2024

Consultado por las perspectivas para el 2024, King confió en que las ventas de las ferreterías y depósitos de materiales reputarían en Lima. En esa perspectiva, tomó en cuenta el potencial de la demanda de estos productos para cubrir el déficit de vivienda.

“La situación en el 2024 mejorará. Hay programas de Gobierno como Con Punche Perú, asesorías regionales y otras iniciativas que podrían reactivar la construcción”, manifestó.

Añadió que las perspectivas son positivas para dichos negocios porque la autoconstrucción tenderá a recuperarse más rápido que el sector de infraestructura.

Depósitos se reconvierten en ferreterías

En el incremento de ferreterías y depósitos de materiales (8%) en Perú del 2017 al 2022, el avance fue impulsado por el primero de estos comercios. El segundo negocio redujo su número de 2,111 a 1,229 en dicho periodo, según TMS.

“Hay un desplazamiento —de un formato a otro— porque los depósitos tienen un terreno muy grande, se están dividiendo en espacios más pequeños y se reconvierten en ferreterías”, declaró Guadalupe Rosazza, consultora de TMS Sector Construcción.

Agregó que la estrategia apunta a rentabilizar la superficie total, con un área de venta al cliente final (ferretería) y espacios ya menores para almacenar ciertos productos.

Ferreterías aportan hasta 80% en venta de materiales

En la venta de materiales, las ferreterías concentran entre el 70% y 80% del total, constituyéndose como el canal más importante. Sin embargo, sus ingresos cayeron entre 20% y 30% el primer semestre del 2023, principalmente, por las lluvias del ciclón Yaku, reportó Enrique Pajuelo, vicepresidente del Comité de Proveedores de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco).

Por esa situación, indicó que las ferreterías están optimizando sus inventarios comprando solo el volumen necesario y priorizando productos de mayor calidad. En el segundo semestre del presente año, confió en una mejora de las ventas.

“Hay riesgos como el Niño global, nos va a golpear. La ventaja es que ya sabemos cómo viene, podemos prepararnos como empresa y como país”, declaró a Gestión.

De esa manera, esperó que las ventas de las ferreterías en el segundo semestre recuperen las pérdidas de los meses previos para cerrar el 2023 al mismo nivel del 2022. En esa expectativa, también consideró el repunte de demanda de ciertos materiales como el ladrillo y acero ante la reducción de sus precios en cerca de 10% en el primer semestre.

CIFRAS Y DATOS

Lima. Representa el 65% de las ventas de ferreterías y depósitos en Perú.

Representa el 65% de las ventas de ferreterías y depósitos en Perú. Cambio de tendencia. En el periodo mayo a agosto del 2022, las ventas de ferreterías empezaron a desacelerarse tras el pico de la pandemia.

En el periodo mayo a agosto del 2022, las ventas de ferreterías empezaron a desacelerarse tras el pico de la pandemia. Oportunidades. Omnicanalidad y oferta de nuevos materiales son espacios de crecimiento para ferreterías.

APUNTE

Menos inflación podría apoyar a “autoconstrucción”

Guido Valdivia

Director ejecutivo de Capeco

La autoconstrucción o construcción informal es un poco difícil de medir porque no hay un indicador real, pero ya desde el 2022 hay algunos indicadores de al menos una ralentización por el empleo informal de construcción, que antes crecía mucho y ahora crece poco; y porque las ventas de los materiales de construcción en este segmento no han crecido. En 2020 y 2021, este mercado fue muy fuerte, pero parece que ya no está ocurriendo. Este año, la ralentización será mayor. Este mercado está asociado al nivel de ingresos de las familias C y D de la población, los cuales están en retroceso. Hay un incremento muy fuerte de los niveles de pobreza del 2022 y que se expresa más en Lima. No es fácil suponer que el 2024 puedan crecer estos ingresos, no vemos eso. La inflación de materiales de construcción parece haber perdido la velocidad de antes y se mantendría. Eso podría ayudar, pero aún están muy afectados los ingresos de estas familias. Desde los proveedores de materiales de construcción, se prevé un crecimiento de 0.1% en los ingresos el 2023. Hay un estancamiento.

FICHA TÉCNICA

Grupo objetivo: Ferreterías, depósitos de construcción, ferreterías eléctricas y multicentros.

Técnica: Observación y encuesta.

Instrumento: Grilla de preguntas.

Ámbito: Lima y provincias.

Muestra: 1,500 negocios.