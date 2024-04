Petroperú: los factores que complican los resultados de la petrolera estatal.

A inicios de este año una ola de información sobre las finanzas de Petroperú invadió, pero lamentablemente, no se trataban de noticias positivas. Gestión informó en enero de este año que se planeaba poner sobre la mesa un pedido millonario para rescatar a empresa estatal. Después de esto, diferentes sucesos llevaron a que el último febrero se publicara el Decreto de Urgencia 004-2024 que no solo le daba una garantía del Gobierno nacional, sino que recomponía el directorio.

Además, a inicios del 2024 Fitch Ratings bajó la calificación de Petroperú a B+ y mantuvo su perspectiva negativa, argumentando que la empresa estatal enfrentaba un “endeudamiento insostenible”. Ya en octubre del 2023, S&P había rebajado la calificación a B+.

Luis Morales, gerente corporativo de finanzas de Petroperú, recordó que esas rebajas de la calificación causan que se pierdan líneas de crédito y, en adelante, genera más costos financieros.

A esto se suma que a inicios de este mes la unidad principal de la nueva refinería de Talara, la Unidad de Flexicoking (FCK), quedó parada por 90 días.

“(...) habíamos cerrado el 2023 con una participación promedio (en el mercado interno de combustible) de alrededor de 26%, el objetivo era llegar a 33% (para este año). Salimos con la propuesta de tener operativo desde el 1 de enero del 2024 la refinería en su totalidad, cosa que a la fecha no se ha dado”, indicó Morales.

Recordó que hay 16 unidades en la refinería de Talara, “de las cuales una está en proceso de reparación y mantenimiento, que es la que se conoce como la unidad FCK. Se espera que esté en funcionamiento a inicios del segundo semestre del 2024″.

Esto implica que hoy se proyecta una participación más ajustada a niveles de 28% y ya no de 33%.

Todo lo mencionado, entre otros detalles, han ocasionado que Petroperú replantee sus proyecciones para este año. En el 2023, recordó el gerente, la empresa estatal cerró con una pérdida de US$ 824 millones. “Esto le afecta al patrimonio de la empresa fuertemente”, anotó.

Para el 2024, subrayó, se esperaba una pérdida de US$ 325 millones, pero, “dado a este último incidente, que hay una unidad que no está operando al 100%, lo que tenemos es que la utilidad del cierre del año esté en alrededor de -US$ 673 millones ”.

Aún así recordó que ya se ve un ebitda positivo: “ el ebitda de la empresa ya empieza a salir positivo, alrededor de US$ 170 millones”.

SOBRE EL AUTOR Whitney Miñán Editora de Economía y Finanzas del diario Gestión. Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Con 9 años de experiencia profesional en el rubro.