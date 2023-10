La firma clasificadora Standard & Poor’s Global Ratings rebajó la calificación a “B+” desde “BB” a Petroperú como emisor de deuda a largo plazo, y también rebaja el perfil de crédito independiente (SACP, por sus siglas en inglés) de la compañía a “ccc+” de “b-”. Adicionalmente, mantiene la perspectiva estable.

S&P es clara: “consideramos que la estructura de capital de Petroperú es cada vez más débil”. Aún así, menciona que esperan que el desempeño financiero se recupere en 2024 una vez que la refinería de Talara entre en pleno funcionamiento.

De hecho agrega que “el pobre desempeño en lo que va del año y el apoyo que se tradujo en una mayor deuda han debilitado la estructura de capital de la compañía, y no anticipan un desapalancamiento significativo de los flujos de efectivo de Talara en 2024-2025″.

“El 2023 seguirá siendo un año muy frágil para Petroperú en medio de la escasez de liquidez que desencadenó una nueva solicitud de ayuda al Gobierno y la necesidad de negociar los términos del convenio con la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce)”, se refiere S&P.

Cabe recordar que el mes pasado el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de Perú, Alex Contreras, se refirió a la solicitud de soporte financiero por US$ 3,200 millones de Petroperú.

“Sobre el déficit fiscal, estamos al borde de lo que nos permite la ley. En ese sentido, no hay espacio para financiar temas adicionales que no estén relacionados a la reactivación o a la emergencia. Nos ratificamos en que no hay espacio para capitalizar Petroperú, tal como lo ha señalado el premier (Alberto Otárola)”, señaló Contreras.

La calificadora de riesgo comenta que en medio de una liquidez más ajustada y un mayor apalancamiento de lo que se anticipó anteriormente debido al nuevo apoyo del Gobierno y el nuevo financiamiento de terceros, se revisó a la baja el perfil crediticio independiente (SACP) de la compañía a “ccc+” desde “b-”.

“A pesar del desempeño más débil de la compañía, seguimos pensando que existe una probabilidad muy alta de apoyo extraordinario por parte del Gobierno peruano, que sigue siendo un factor clave de calificación. Todavía esperamos que el Gobierno intervenga para evitar un impago de la empresa”, se menciona en el reporte.

Como se mencionó líneas arriba, S&P Global Ratings bajó las calificaciones de Petroperú a “B+” desde “BB” debido a la revisión del SACP, y la perspectiva es estable.

Sobre este último punto, la calificadora señala que dicha perspectiva captura su suposición “de una probabilidad muy alta de apoyo extraordinario”, que esperan sea fundamental para cubrir las necesidades de liquidez durante el cuarto trimestre de 2023, además de las negociaciones en curso de ciertos términos con Cesce.

Estructura de capital

S&P considera que que la estructura de capital de la empresa “es insostenible en este momento”. “Los mayores costos para Talara y la asistencia financiera del Gobierno dieron como resultado una mayor deuda, mientras que la compañía todavía busca establecer nuevas fuentes de financiamiento para estabilizar la liquidez, lo que debilitará aún más la estructura de capital”, anota.

Aunque esperan un mayor EBITDA en 2024 (impulsado por las operaciones de Talara y la estabilización del capital de trabajo), la calificadora de riesgo no espera un desapalancamiento significativo en al menos los próximos 12 meses.

“(...) La empresa sigue siendo extremadamente dependiente de la dinámica del capital de trabajo, del crédito externo y, en última instancia, del apoyo gubernamental. Como resultado, las posibilidades de una reducción estructural de la deuda en 2024 parecen escasas. En esta etapa, no esperamos que la contribución de Talara en 2024 dé como resultado una estructura de capital sostenible o una mejora significativa de las métricas de apalancamiento”, subraya.

Escenarios

En un escenario negativo, S&P podría rebajar la calificación de Petroperú si la empresa enfrentara un incumplimiento de pagos inminente y en ausencia de cualquier indicación de apoyo continuo o extraordinario por parte del Gobierno.

“Actualmente consideramos que esto es poco probable según nuestra evaluación del apoyo gubernamental. Observamos que considerando el SACP “ccc+” de Petroperú, una rebaja de la calificación soberana no se traduciría en una acción similar para la empresa. Del mismo modo, si revisáramos a la baja nuestra opinión sobre la probabilidad de soporte, no afectaría la calificación de la empresa”, argumenta.

Por el contrario, en un escenario alcista, se podría subir la calificación de Petroperú luego de una acción similar sobre el soberano, lo que consideran poco probable dada la perspectiva negativa para Perú.

“También podríamos mejorar la empresa si nuestra visión de la probabilidad de un apoyo extraordinario aumenta, por ejemplo, si el papel de la empresa ante el Gobierno (o su vínculo con él) se fortalece, algo que no prevemos en los próximos 12 meses”, detalla.

Finalmente, S&P comenta que podrían revisar su SACP al alza y, en consecuencia, aumentar las calificaciones (en igualdad de condiciones), si cambiara su visión sobre la insostenible estructura de capital de la compañía. Esto podría ocurrir una vez que Talara esté en pleno funcionamiento y la compañía pueda reducir su carga total de deuda.