El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Álex Contreras, se refirió a la solicitud de soporte financiero por US$ 3200 millones de Petroperú en una conferencia de prensa de este lunes 18 de septiembre.

“Sobre el déficit fiscal, estamos al borde de lo que nos permite la ley. En ese sentido, no hay espacio para financiar temas adicionales que no estén relacionados ni a la reactivación ni a la emergencia. Nos ratificamos en que no hay espacio para capitalizar Petroperú, tal como lo ha señalado el premier”, señaló Contreras.

Como se recuerda, el directorio de Petroperú solicitó a través del Ministerio de Energía y Minas (Minem) el soporte financiero al Gobierno con el objetivo de mantener la sostenibilidad del mercado de combustibles y mitigar los riesgos de un eventual desabastecimiento de combustibles a nivel nacional.

El Presidente del Consejo de Ministros (PCM), Alberto Otárola, ya se había pronunciado al respecto de la solicitud. “Tengo un anuncio, no se le va a dar ningún dinero adicional a Petroperú para financiar lo que allí se está pidiendo, porque la decisión del Estado es orientar estos fondos a la atención de El Niño”, afirmó en Cuarto Poder.

Otárola sostuvo que “no existe caja fiscal” para darle ese monto y ello se le ha dicho claramente al directorio de la empresa estatal en el Consejo de Ministros.

Contreras también recordó los apoyos previos que el gobierno a realizado a la petrolera. “En el caso de Petroperú, el año pasado hubo una inyección de US$ 1000 millones de capital. Teníamos el espacio, habían saldos… este año esos recursos se están destinando a la reactivación y la emergencia”.

Los pedidos de Petroperú

El primer pedido de Petroperú al Minem es la capitalización del préstamo por US$ 750 millones emitido por el MEF en mayo del 2022. El segundo pedido, es continuar con la aplicación de la facilidad de documentos cancelatorios hasta por S/ 500 millones otorgados mediante Decreto Urgencia 010-2022, hasta el 31 de diciembre 2025.

El directorio de Petroperú también pidió garantías por US$ 1,000 millones relacionadas a la línea de crédito de comercio exterior que se contratará con el Banco de la Nación para efectuar las operaciones de importación de petróleo crudo, combustibles, otros derivados de los hidrocarburos y biocombustibles, hasta por un período menor a un año.

Finalmente, el cuarto pedido del directorio de la petrolera estatal es un aporte de capital por S/ 5,573.5 millones.

Adjudicación de lotes

Contreras también se refirió a la intención de Perupetro de adjudicar de forma directa los lotes I, VI y Z-69, a Petroperú, en lugar de someterlos a licitación pública. “Justamente esta semana vamos a tener una reunión para ver el tema de los lotes. Nosotros respetaremos siempre la institucionalidad. Queremos un equilibrio entre promover la inversión privada y generar la mayor parte de recursos para el Estado”

Previamente, Otárola indicó que personalmente considera que se debe convocar a una licitación abierta “sin olvidar que el artículo 66 tiene una obligación para todos los que estamos en el gobierno y que dice que el Estado es soberano en el aprovechamiento de sus recursos naturales”.

