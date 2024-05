Los ingresos serán de aproximadamente US$ 1,150 millones en el período que finaliza en julio, dijo la compañía el lunes en un comunicado. La ganancia, excluidos algunos elementos, será de aproximadamente US$ 1.21 por acción. Los analistas, proyectaron US$ 1.24 en promedio, según datos compilados por Bloomberg.

La empresa, cuyo software de vídeo característico se convirtió en la herramienta de comunicación esencial para los estadounidenses confinados durante la pandemia, se ha centrado en los clientes empresariales. Amplió su línea de productos para incluir herramientas de telefonía, centros de contacto e inteligencia artificial. Meta Platforms Inc. dijo la semana pasada que cerraría su herramienta de comunicación interna en el lugar de trabajo y recomendó a los clientes que eligieran Workvivo de Zoom como sustituto.

Para el primer trimestre fiscal, las ventas aumentaron un 3.2% a US$ 1,140 millones, dijo la compañía. Los analistas estimaron, en promedio, US$1.130 millones. La ganancia, excluyendo algunos artículos, fue de US$ 1.35 por acción en el período que finalizó el 30 de abril, en comparación con la estimación promedio de US$ 1.19 por acción.

LEA TAMBIÉN: Zoom agrega funciones y herramientas para competir con Microsoft

De cara a los resultados, los analistas de Wall Street se mostraban preocupados por la posibilidad de que aumentara la rotación entre los consumidores y las pequeñas empresas. La rotación en este segmento fue del 3.2% en el trimestre, frente al 3% del periodo anterior. Las ventas de estos clientes ascendieron a US$ 475.5 millones, poco más que un año antes.

Zoom tenía 3,883 clientes que pagaban más de US$ 100,000 al año en ingresos de 12 meses, en comparación con la estimación promedio de los analistas de 3,966. Los ingresos empresariales totales aumentaron un 5.3% a US$ 665.7 millones en el trimestre.

La compañía dijo que tenía alrededor de 191,000 clientes empresariales al final del trimestre, pero 26,800 clientes empresariales que generan menores ingresos mensuales fueron clasificados como usuarios en línea en lugar de clientes corporativos.

“El impacto de esta transición no fue material en el porcentaje de ingresos de clientes empresariales y en línea, la tasa de expansión neta en dólares o la rotación mensual promedio en línea”, dijo Zoom en el comunicado.