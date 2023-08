El propietario del gigante de coworking Regus (piense en WeWork, pero con un mejor flujo de efectivo y sin problemas de liderazgo) acaba de publicar su mejor período semestral de ventas, gracias a una lista creciente de clientes que incluye a Zoom.

Asimismo, LiquidSpace Inc., un mercado digital donde clientes como T-Mobile y el gobierno federal encuentran y reservan espacio de oficina a pedido, ha visto un aumento vertiginoso de las transacciones este año.

Mientras tanto, la proporción de empresas que ofrecen flexibilidad de ubicación aumentó al 61% en julio desde el 51% en enero, según Scoop Technologies Inc., que ayuda a las empresas a administrar fuerzas de trabajo híbridas.

Entonces, a pesar de las noticias de WeWork y Zoom, y el impulso de compañías como Walt Disney Co. para que los trabajadores regresen a las oficinas la mayor parte de la semana, hay una creciente obra de investigación, datos de tendencias y encuestas que muestran que la flexibilidad es importante.

El trabajo ahora es algo que hacemos, no un lugar al que vamos. Las oficinas juegan un papel, pero no el central que han tenido durante décadas.

“La narrativa aún no se ha puesto al día con la realidad, y la realidad es que las grandes corporaciones a nivel mundial se están moviendo hacia un enfoque mucho más flexible sobre cómo apoyan a su gente”, dijo Mark Dixon , director ejecutivo del propietario de Regus, IWG Plc, en una llamada con analistas el martes. “Se están moviendo hacia el trabajo híbrido. Es universal y se está acelerando”.

IWG proporciona un buen ejemplo. Allí, los ingresos aumentaron un 14% en los primeros seis meses del año, mientras que las ganancias operativas se duplicaron con creces, gracias a la incorporación de 400 nuevos espacios de ‘coworking’.

Algunos propietarios de oficinas, cargados con tasas de ocupación estancadas y pagos de deudas que se disparan, están considerando el ‘coworking’ como un potencial salvavidas. Más de 10,000 propietarios de edificios se han comunicado con IWG para comenzar un acuerdo de ‘coworking’, dijo Dixon la semana pasada. Dado que el 34% del espacio de oficinas arrendado en Estados Unidos vence en 2025, según la corredora JLL, Dixon espera que esa cartera de clientes potenciales crezca.

El optimismo de Dixon contrasta con la perspectiva sombría de WeWork. Esa compañía dijo la semana pasada que hay “dudas sustanciales” sobre su capacidad para continuar operando, citando pérdidas sostenidas y membresías canceladas en sus espacios de oficina.

Si bien WeWork es el más conocido en el espacio de ‘coworking’, gracias a su auge y caída cinematográficos, es solo un jugador en un sector en crecimiento que ahora incluye alrededor de 5,000 proveedores que ofrecen 15,000 ubicaciones, según el fundador y director ejecutivo de LiquidSpace, Mark Gilbreath . Abrió su primer espacio de ‘coworking’ en Boise, Idaho, en 2008, dos años antes de que surgiera WeWork.

El típico trabajador híbrido usa una oficina flexible un 32% más hoy en comparación con los niveles previos a la pandemia, dijo Gilbreath en una entrevista. Las empresas se han dado cuenta de que hay ventajas tanto económicas como culturales al desvincularse de los contratos de arrendamiento de oficinas a largo plazo y dar a los empleados opciones sobre dónde y cuándo trabajar, dijo.

Si bien solo un tercio de los ejecutivos de bienes raíces corporativos encuestados por CBRE dijeron que el espacio de oficina flexible constituía una parte importante de su cartera hoy, la mitad de ellos espera que ese sea el caso dentro de dos años.

Todavía es importante que los empleados se reúnan, “pero ‘regresar a la oficina’ es un marco incorrecto porque la reunión puede ocurrir no solo en la oficina sino en cualquier lugar donde sea eficiente, factible y sostenible”, dijo Gilbreath . “Lo híbrido es la nueva normalidad”.

La nueva política de Zoom reconoce esa realidad. La compañía de videoconferencias comenzó a animar a los empleados a regresar a sus oficinas a principios de este año, y ahora dice que aquellos que viven a menos de 50 millas de una oficina deben estar en la sede dos días a la semana. La decisión sorprendió a algunos, dado que el negocio de Zoom gira en torno a conectar a los trabajadores en lugares dispares, pero los expertos en lugares de trabajo no se inmutaron.

“No es que no trabajen de manera híbrida”, dijo Dixon de IWG. “Sé exactamente cómo laboran: son uno de nuestros clientes. Pero lo que quieren es que las personas se reúnan y colaboren en ciertos momentos del mes porque no puedes tener a todos trabajando de forma remota todo el tiempo”.

El cambio de Zoom simplemente lo pone en línea con sus pares. “Nuestra salud a largo plazo está estrechamente relacionada con la medida en que adoptamos un estilo de trabajo híbrido, que muchos de nuestros clientes adoptan”, dijo el director ejecutivo de Zoom, Eric Yuan, en un memorando del 3 de agosto obtenido por Bloomberg.

Entre los empleados que pueden trabajar desde casa, el acuerdo más común es, de lejos, el híbrido, según WFH Research, un grupo de economistas que ha estado analizando los patrones de trabajo remoto desde que comenzó la pandemia.

Sin duda, la proporción de trabajo realizado de forma remota en Estados Unidos ha disminuido un poco durante el último año, según el economista José María Barrero de WFH, pero no va a desaparecer. Más de la mitad de los líderes empresariales en varios países encuestados por McKinsey & Co. esperan que el trabajo remoto aumente en el futuro, y cuando se les da la opción de trabajar de forma remota, la mayoría de los estadounidenses la toman.

A pesar de las caricaturas de trabajadores totalmente remotos acostados en el sofá en pijama todo el día, la verdad es que casi la mitad de ellos se reúnen con compañeros de trabajo al menos una vez al mes, según descubrió la investigación de la WFH.

Cada vez más, esas reuniones se llevan a cabo fuera de las oficinas tradicionales. Una encuesta de 14,000 trabajadores de oficina a tiempo completo de la firma de arquitectura Gensler encontró que los estadounidenses pasaban el 28% de su semana laboral fuera de la oficina de su empresa y de su hogar, generalmente en un espacio de trabajo conjunto, un sitio de cliente o una cafetería.

Han surgido nuevas empresas como Radious, con sede en Portland, Oregón, para facilitar esas reuniones. La cofundadora Amina Moreau quiere que su empresa sea el Airbnb del trabajo flexible, ofreciendo a los propietarios de viviendas la oportunidad de alquilar sus oficinas en el hogar a empresas.

Radious ahora tiene alrededor de 150 lugares disponibles y pronto se trasladará a su tercer mercado estadounidense. Si bien la compañía se enfoca en empresas pequeñas y medianas, Moreau dijo que ha elegido a algunos ex miembros de WeWork.

“Nuestros espacios están en los suburbios, donde vive la gente, lo que reduce los tiempos de viaje”, dijo. “También les encanta que nuestros espacios sean privados, mientras que WeWork es un zoológico de ruido y distracciones”.

Problemas de WeWork

Durante los últimos cuatro años, WeWork ha estado tratando de lograr cambios y que la startup de trabajo conjunto se transforme en una empresa estable, rentable y que cotice en bolsa.

Se deshizo de Adam Neumann , su bullicioso cofundador y exdirector ejecutivo, y lo reemplazó por un experimentado ejecutivo de la industria que se jactaba de salvar compañías inmobiliarias en problemas. WeWork no se salvó y la compañía de trabajo conjunto ahora dice que hay “dudas sustanciales” de que incluso pueda seguir operando.

Esa admisión hizo que las acciones de la empresa cayeran un 17% el miércoles pasado en las operaciones previas a la comercialización. La compañía citó pérdidas sostenidas y membresías canceladas para sus espacios de oficina.

Con información de Bloomberg