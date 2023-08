Los empleados que viven cerca de una ubicación de Zoom deben ir a la oficina dos días a la semana, dijo una portavoz de la compañía. Un “enfoque híbrido” es más efectivo para Zoom, dijo, porque estaremos en “una mejor posición para usar nuestras propias tecnologías, continuar innovando y apoyar a nuestros clientes globales”.

El software de videoconferencia del mismo nombre de la compañía fue un gran éxito de la pandemia, ya que industrias enteras se vieron obligadas a comunicarse de manera virtual. Desde entonces, empresas de todo tipo de sector como Amazon.com Inc., Chipotle Mexican Grill Inc. y BlackRock Inc. han aumentado la cantidad de tiempo que los empleados deben estar en la oficina.

Aun así, muchas oficinas tienen poco uso y hay indicios de que algunos roles pueden seguir siendo remotos. Las oficinas en el noreste solo estaban en su máxima capacidad el 24% del tiempo en el primer semestre del año, según datos de Basking.io, una empresa de análisis de ocupación de oficinas. La publicación de vacantes de trabajos remotos también han tenido una tendencia al alza en muchas ciudades.

Zoom ha tenido dificultades para seguir creciendo pospandemia. Si bien el precio de sus acciones se quintuplicó de marzo a octubre de 2020, desde entonces la acción ha retrocedido a los niveles previos a la pandemia.

En un esfuerzo por resucitar el crecimiento, Zoom está desarrollando un conjunto más amplio de herramientas de software para grandes empresas, incluidos productos de colaboración en la oficina. Invirtió en la startup Anthropic para incluir inteligencia artificial en su software para gestionar y automatizar las solicitudes de atención al cliente.

Insider informó anteriormente sobre la nueva política de regreso a la oficina de Zoom.

Si bien muchos directores ejecutivos quieren que los empleados regresen cinco días a la semana, “creo que el trabajo híbrido se mantendrá”, dijo el director ejecutivo, Eric Yuan, dijo durante una llamada de resultados en mayo. “Creo que el trabajo híbrido nos brinda otro tipo de gran oportunidad”.