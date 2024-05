La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) y el Gobierno Regional de Tacna anunciaron que promoverán una cartera de 35 proyectos de inversión por una suma de más de US$ 800 millones. Estos proyectos buscarán priorizar en los sectores de transportes, puertos, turismo y comercio.

Durante el “Foro Tacna Invierte”, se precisó que entre las obras que se impulsarán están el mejoramiento del transporte ferroviario Tacna - Arica, el Terminal Portuario Multipropósito Almirante Miguel Grau, la Planta Desaladora Tacna, y también la puesta en valor de museos, el parque industrial, el mercado de abastos, los centros de beneficio de ganado, terminales terrestres, parque turístico, entre otros.

De estas obras, el Gobierno Regional de Tacna indica que tres se realizarían en Asociación Público-Privada (APP), dos en la modalidad de Proyectos en Activos, y siete mediante Obras por Impuestos (OxI). Estas que se desarrollarán a través de APP y Proyectos en Activos tendrían una inversión de US$ 560 millones, mientras que el de OxI se hará por una suma de S/ 420 millones.

Por su parte, la Municipalidad Provincial de Tacna plantea cinco obras a realizarse mediante Proyectos en Activos por US$ 33.1 millones, entre ellos la construcción del Mercado de Abastos Mayorista San Pedro, Modernización del Centro de Beneficio de Ganado Mario Eyzaguirre Yañez, Servicentro en la Av. Manuel A. Odría, Parque Zonal Villa Olímpica y la Modernización del Terminal Terrestre Manuel A. Odría. También se plantean otras seis Obras por Impuestos por S/ 107 millones.

Además, los municipios también plantearon obras a realizarse con el apoyo de Proinversión. La Municipalidad Distrital de Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa buscará realizar el Teleférico en Gregorio Albarracín en APP por US$ 5.4 millones, otros dos Proyectos en Activos de US$ 15.2 millones y siete mediante Obras por Impuestos por cerca de S/ 155 millones, mientras que la Municipalidad Distrital de Pocollay prioriza dos Proyectos en Activos por US$ 11 millones (Parque Turístico y Grifo Municipal de Pocollay).

¿Cuántas obras se han hecho en Tacna con Proinversión?

Según indica, hasta la fecha Proinversión ha adjudicado siete proyectos entre APP y Proyectos en Activos por US$ 79.6 millones, y 19 Obras por Impuestos por S/ 369 millones.

Entre las obras que destacan están el segundo Grupo de Aeropuertos Regionales, Panamericana Sur: Ica - Frontera con Chile, Línea de Transmisión 220 kV Montalvo - Los Héroes y Subestaciones Asociadas, así como la Banda Ancha - Regiones Moquegua y Tacna, TI y Comunicaciones para el Desarrollo Integral de las Comunidades de Candarave, Banda 2.3 GHz, así como el mejoramiento de infraestructura vial, servicios educativos, de agua potable y alcantarillado y seguridad ciudadana.

Cabe mencionar que, en el caso de Obras por Impuestos, la región dispone de un tope máximo de hasta S/ 1,839 millones para ejecutar proyectos e IOARR. De estos, el Gobierno Regional cuenta con un límite de hasta S/ 578,9 millones.

También te puede interesar:

1) Regiones cuentan con más de S/ 16,000 millones para Obras por Impuestos

2) Regiones ahora podrán financiar más proyectos OxI: los sectores con potencial

3) ProInversión: las regiones con los mayores montos de inversión de Oxl en seguridad ciudadana

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.