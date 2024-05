Arista explicó que, según el marco legal vigente, ProInversión se limita a otorgar la concesión al ganador de un concurso, pero ya no participa en la ejecución de la obra. Esta situación, según el ministro, puede generar dificultades para el adecuado desarrollo de los proyectos, ya que el ganador “tiene que lidiar con todos los problemas que pueda enfrentar a futuro”.

En este sentido, propuso que el promotor de la inversión asuma un papel más activo en la ejecución de los proyectos. “Lo que queremos es que sea ProInversión la encargada de acompañar en todo el proceso de ejecución del proyecto al ganador de la concesión. De esta manera, acortamos plazos, reducimos costos y sobre todo evitamos problemas que nos puede costar mucho dinero, sobre todo cuando llegan esos ligitios a niveles internacionales”, comentó Arista.

Los mecanismos actuales

Hoy en día ya existen mecanismos en el aparato estatal que acompañan a las empresas ganadoras. En el 2022 se crearon los Órganos Especializados para la Gestión y Ejecución de Proyectos (Oegep), cuyo reglamento se implementó mediante el Decreto Legislativo 1543 con el fin de mejorar la gestión de proyectos.

Con esto, cada ministerio que licite obras de inversión, debería implementar una oficina de acompañamiento. José Luis Bonifaz, exmiembro de ProInversión explica que “la implementación de estas oficinas ya se aprobaron y contemplan funciones de acompañamiento durante las fases de las Asociaciones Público-Privadas”.

Como prueba de ello -menciona- el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ya estaba realizando las consultas de consultoría respectivas para implementar los Oegep dentro de los principales ministerios como Transportes, Energía y Minas y, Vivienda y Saneamiento.

“Me parece un despropósito y un retroceso. Los ministerios son los que tienen autoridad sobre los proyectos de inversión y no ProInversión. No tendría sentido transferir funciones de acompañamiento al promotor de la inversión, cuando no son los encargados de gestionar dichos proyectos”, explicó.

Para Javier Correa, exdirector de Promoción de Inversiones de Proinversión la medida es buena, aunque en parte. “Si se quiere que Proinversión sea quien acompañe a las empresas, de cierta forma están diciendo que los propios ministerios no hacen su trabajo. El MEF solo está sincerando que los otros ministerios no funcionan en materia de inversión”, critica.

Además de ello, el MEF debe considerar -dice Correa- que la promotora de la inversión es una agencia pequeña, que no tiene una gran capacidad de procesamiento, como sí lo tendría un ministerio.

En ese sentido, estima que la agencia emplea a no más de 200 personas, por lo que otorgarle más funciones generaría un aumento en el gasto, que en en estas circunstancias podría parecer imprudente (recientemente, el propio ministro Arista declaró que este año tampoco se cumpliría con la meta de déficit fiscal).

Finalmente, queda pendiente aclarar si el MEF solicitará al Congreso de la República facultades legislativas que permitan realizar los cambios en funciones de ProInversión.

Sector privado

Ante la iniciativa, la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) comenta que en el Perú persiste un problema de debilitamiento de institucionalidad en las contrapartes que participan en la gestión de los proyectos.

Además de eso, ocurren muchos cambios de personas y muchas veces se pierde lo avanzado, eso ralentiza el avance de los proyectos. A esto se suma el temor a tomar decisiones por parte de los funcionarios públicos. La ventaja que la gestión esté en ProInversión es que conocen el proyecto desde su origen. Y en ese sentido, al existir este debilitamiento la idea es justamente fortalecer a ProInversión, consideran.

La gestión de proyectos de infraestructura es un tema dinámico y existe la oportunidad de recoger las mejores prácticas para cumplir con la finalidad del desarrollo de infraestructura, es decir la prestación del servicio público en favor de la ciudadanía.

“Un aspecto fundamental que debe ocurrir para fortalecer a ProInversión es que los proyectos que se encargan desde los sectores ya no sean retrotraídos si se producen cambios de gestión o en las personas. Así se evitarán los permanentes retrocesos que observamos en los diversos proyectos, algunos de los cuales tienen años en el portafolio”, señalan desde el gremio.

