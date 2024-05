Continúa el enfrentamiento verbal entre el abogado de la presidenta Dina Boluarte, Mateo Castañeda, quien fue detenido en el marco del caso ‘Los Waykis en la Sombra’, y el exministro del Interior, Carlos Morán.

En esta oportunidad, Morán rechazó todas las acusaciones que hizo Castañeda en su contra a través de una carta difundida en las redes sociales y lamentó haberlo designado como su abogado.

LEA TAMBIÉN: Ortiz defiende disolución de grupo de policías que apoya al EFICCOP y critica a Villena

“Lamento mucho haberlo designado como mi abogado porque aparte de mentir descaradamente, me está achacando hechos que no tienen base ni fundamento. Yo le quiero decir a Mateo Castañeda que debe enfocarse en su situación legal y no trate de matar al mensajero”, dijo a RPP.

En su carta, Castañeda sostuvo que Morán quería ser ministro de este Gobierno y que a cada rato lo presionaba insistentemente para poder llegar, a través de él, a la jefa de Estado.

Al respecto, el extitular del Interior negó tener interés en ocupar un puesto en un gobierno “que tiene 5% de aprobación”. Además, reiteró que fue Castañeda el que tenía el afán de reunirse con el coordinador del desactivado equipo policial que prestaba apoyo al EFICCOP, Harvey Colchado.

Niega haber pedido cobrar una “comisión”

Castañeda, en su carta, también acusó a Morán de haberlo contactado para que le ayude a “cobrar una comisión de S/ 2 millones por la compra de helicópteros (y otras cosas)”.

“Me pidió que facture por inexistentes ‘servicios legales’ a una empresa, a la cual me negué categóricamente”, dijo el abogado de Boluarte en su misiva.

Al respecto, el exministro calificó de “invento” esta denuncia y acotó que el abogado tendrá que probar sus acusaciones.

“Es falso que yo le haya pedido cobrar una comisión. Si yo le hubiera hecho esa propuesta ¿por qué siguió siendo mi abogado? ¿o el doctor Castañeda tiene como clientes a personas que le hacen propuestas ilegales? otro invento del señor es sobre los supuestos equipos de chuponeo”, añadió.

Según dijo, la Fiscalía tiene a disposición su teléfono para conocer su registro y las conversaciones que demostrarían que Castañeda fue quien organizó la reunión con Colchado.

Finalmente, anunció que solicitó al Ministerio Público reprogramar su declaración en calidad de testigo, prevista para hoy.

LEA TAMBIÉN: Fiscalía de la Nación presentó denuncia constitucional contra el exministro del Interior Carlos Morán

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.