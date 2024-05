El abogado de Harvey Colchado, Luciano López, manifestó que no existen suficientes pruebas para inculpar al exjefe de la Diviac sobre la elaboración de la torta en alusión al allanamiento de la casa de Dina Boluarte. Como se recuerda, el oficial de la Policía Nacional fue suspendido de sus funciones ante esta controversia.

“ No hay pruebas fehacientes de la autoría , ni de que él mismo se haya mandado a hacer su torta. Este es el relato que estoy manejando. Estamos negando esa acusación”, expresó en Canal N.

Además, señaló que lo que correspondía era una investigación preliminar y no la suspensión directa de los cargos a Colchado.

“Eso es inconstitucional, no se puede someter a una investigación creada después de producirse los hechos (...) por eso estamos planteando el amparo porque no hay suficientes garantías. Él no mandó a hacer la torta, no tomó una fotografía, ni la difundió. Mi patrocinado niega eso y no hay prueba fehaciente de ello. Por eso, ameritaba una investigación preliminar, no de frente con esta sanción ”, agregó.

Torta de Harvey Colchado.

Acción de amparo

El coronel Harvey Colchado presentó una acción de amparo ante el Poder Judicial para regresar a la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac), luego de que la Inspectoría General lo separara del cargo por tener abiertas dos investigaciones, una grave y la otra muy grave.

Esta acción de amparo fue presentada a las 11:45 a. m. a la mesa de partes del séptimo juzgado constitucional y tiene como objetivo dejar sin efecto la suspensión de Harvey Colchado, luego de dos semanas.

Antecedentes

El suspendido jefe de la Diviac lideró el allanamiento a la casa de Dina Boluarte y también las instalaciones de Palacio de Gobierno. Este procedimiento se habría realizado sin contar con una estrategia de operaciones, por lo que forma parte de las investigaciones de Inspectoría.

Luego de este suceso, Harvey Colchado celebró su cumpleaños con una torta que, según sus superiores, sería una referencia del allanamiento que realizó a la casa de la mandataria.

En este documento, se observa que Colchado demanda al Ministerio del Interior y la Policía Nacional del Perú.

