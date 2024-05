La presidenta Dina Boluarte, quien es investigada en el marco del caso Rolex, se encuentra en el ojo de la tormenta. El Ministerio Público inició diligencias preliminares en su contra por los presuntos delitos de encubrimiento personal y abuso de autoridad. La medida también alcanza al ministro del Interior Walter Ortiz.

Esto, luego de que el Ejecutivo ordenara la disolución del equipo especial de policías de la Diviac que prestaba apoyo a la EFICCOP.

Precisamente, esto ocurrió unas horas antes de que el equipo de fiscales que dirige Marita Barreto allanara la vivienda del hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte, en el marco del caso ‘Los Waykis en la Sombra’. El familiar de la jefa de Estado y su abogado, Mateo Castañeda, fueron detenidos preliminarmente por el plazo de 10 días.

Al respecto, Ortiz defendió la disolución de dicho grupo policial al señalar que fue una medida justificada, así como criticó al exministro del sector, Mariano González, cuya gestión creó el grupo de apoyo a EFICCOP.

“Hablo con la verdad, tengo todos los documentos, tengo el sustento. Más bien el exministro (Mariano) González debe decir por qué firmó esa resolución. Hasta ahora no le dicen a él por qué lo firmó. Ahí está la injerencia política”, dijo a la prensa.

Minutos antes, el titular del Mininter insistió en que se tomó dicha decisión porque “están poniendo las cosas en orden”.

A su juicio, la resolución que creó el equipo especial policial no tenía sustento alguno.

“Al menos, yo me he dado cuenta de esa resolución. Yo he dispuesto que se investigue esa resolución porque vi que no tenía fundamento. Pedí un informe jurídico al ministerio y no había. Pedí informe a la Policía y no había (...) esa resolución fue irregular y es ilegal. Simplemente estamos poniendo las cosas en orden. Estamos reestructurando para que la policía no tenga esa influencia política”, apuntó.

Critica al fiscal de la Nación interino

En otro momento, Ortiz asumió la responsabilidad de la disolución de este grupo policial y criticó al fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, por haber iniciado indagaciones en su contra y contra Boluarte por esta medida.

“Sí, asumo la responsabilidad. Hay una denuncia que ha llegado de la Fiscalía de la Nación. Ustedes han visto sus expresiones en la televisión, parece que desconoce que cuando una norma que es netamente policial que administra sus recursos, su administración, su gestión operativa, ninguna autoridad política puede menoscabar sus atribuciones”, apuntó.

La semana pasada, Villena se pronunció en un discurso y exigió al Gobierno a restituir al equipo policial de apoyo a EFICCOP, luego de anunciar que desde la Fiscalía de la Nación evaluaban qué acciones tomar en el marco de sus atribuciones constitucionales.

