Según informe de Cuarto Poder, la presidenta Dina Boluarte llamó a Franco Moreno Panta, jefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad, Diviac, y cabeza del equipo que apoya a la fiscal Marita Barreto, con el fin de conocer cómo funciona el Eficcop.

Para el exministro del Interior, Mariano González, el protocolo estipula que la presidenta pide información por el rango, por lo que no tendría que llamar a un coronel para pedir explicación, sino al ministro del Interior o al comandante general de la Policía.

“No solo está mal, sino que refleja que algo huele mal, cuando llaman al comandante general, da parte y hace conocimiento al ministro del Interior”, expresó el exfuncionario.

El registro de visitas confirma que el coronel Moreno ingresa a Palacio identificado como una visita particular, para una reunión de trabajo, autorizado por el vocero del gobierno, Fredy Hinojosa Angulo.

Casi cerca de las 10 de la mañana, Moreno ingresa a hablar con la presidenta. Fuentes del dominical confirman que la presidenta Boluarte directamente le pregunta: ¿Por qué no ha puesto a disposición al coronel Colchado a la Dirección de Recursos Humanos? ¿Quién maneja la caja de la Diviac? ¿Y el dinero de inteligencia quién lo maneja? ¡Es dinero del pueblo, coronel!

La presidenta también le pregunta “¿y qué investigaciones maneja la Eficcop? ¿Qué opinión tiene sobre el allanamiento a mi casa?”

“Hay un enfoque errado, pero a pedido de Dina Boluarte, creo que la responsable de todo este discurso es Dina Boluarte”, explicó el exministro del Interior.

Fiscal interino en contra de desactivar el Eficcop

El Fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, anunció que iniciaría diligencias preliminares contra Dina Boluarte y el ministro del interior por abuso de autoridad.

Como se recuerda, el último jueves, se conoció que el Ministerio del Interior dio de baja al equipo de la PNP que apoyaba a la Eficcop.

“Este tipo de medida no van a lograr su propósito, porque los fiscales, no vamos a dejar de cumplir de perseguir los delitos de corrupción en el poder, le damos nuestro respaldo, la corrupción no se combate con frases cliché. Este gobierno garantiza la división de poderes”, expresó el fiscal.

“La lucha contra la corrupción no se combate con frases cliché, sino con hechos concretos, con investigaciones, sobre todo de manera valiente. Exigimos que de inmediato se reponga el equipo policial de apoyo a la Eficcop”, manifestó.

