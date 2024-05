Un nuevo testimonio pone en la mira de las autoridades a la mandataria Dina Boluarte y su abogado Mateo Castañeda y es que según la versión de Walter Lozano, exmiembro especial de la PNP, fue persuadido para intentar archivar los cargos que se le imputan a Nicanor Boluarte.

Según reveló Cuarto Poder, Lozano fue citado por el abogado de la jefa de Estado con el fin de “llevar un recado” a nombre de la presidenta.

“Fui al restaurante donde me encontré con mi amigo. Nos sentamos en el interior del restaurante, indicándome que el abogado Mateo Castañeda estaba en camino. Me preguntó si yo estaba apto para ser general, respondiéndole que aún no, que me presentaba al ascenso el 2026″, indicó.

Mateo Castañeda sale de la sala. Foto: César Bueno @photo.gec

Según la declaración de Lozano, el objetivo de Castañeda era lograr que la investigación contra Nicanor Boluarte fuera transferida a la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, con el fin de que se pueda interferir en dicho despacho fiscal.

A la llegada de Castañeda al restaurante expresó. “Me dijo que me traía la solicitud directa de ella que consistía que se archive las investigaciones contra su hermano Nicanor Boluarte que se venían llevando en el Equipo Especial, y que a cambio, la presidenta Dina Boluarte me protegería ante cualquier asunto que necesite como Oficial de la PNP y lógicamente ascenderme al grado de General”.

De acuerdo al relato de Lozano, le dijo a Castañeda que ya no estaba en el equipo especial por sus estudios y que los únicos que tenían competencia en el caso eran la fiscal Marita Barreto y Harvey Colchado.

“Al ver mi negativa, como plan B, me propuso que lo apoyara, por la amistad y consideración que sabe me tienen (...) la Dra. Marita Barreto y el Coronel Colchado, interceder ante ellos para que accedan al pedido que iba a hacer por escrito”, contó.

“Me dijo que todo el apoyo que yo brindara para sacar adelante su pedido, él se encargaría que la Presidenta Dina Boluarte me lo retribuya”, agregó.

René

Lozano también detalló cómo el oficial PNP, Harvey Colchado, cuyo apelativo es “René”, fue captado por el abogado de Dina Boluarte para intentar también interferir en el caso de Nicanor.

Se pactó la reunión para el jueves 14 de marzo, en el restaurante miraflorino Pescados Capitales. “Es ahí donde me pide que le informe cómo iba la investigación a su patrocinado, Nicanor Boluarte (...) me preguntó por qué no se había admitido el escrito para que la investigación contra Nicanor sea derivado a una Fiscalía Anticorrupción, respondiéndole que había aún diligencias pendientes”, dijo Lozano tras la reunión que él y Colchado sostuvieron con el abogado de la jefa de Estado.

“Mateo Castañeda dijo que entonces tenía que hacer todo lo posible para que archive esa investigación (...) también me pidió que le informe si es que algún colaborador eficaz había declarado contra la presidenta Boluarte”, agregó.

Mateo Castañeda ofreció beneficios a coroneles PNP Harvey Colchado y Walter Lozano para archivar investigación contra Nicanor Boluarte.

Toda esta información fue brindada a la Fiscalía que investiga al hermano de la presidenta. Lo que se deduce de la documentación fiscal, es que en ese momento, Mateo Castañeda no sabía que el agente encubierto “René” llevaba un micro escondido en el cuello de su camisa con el fin de tener pruebas.

Debido a estos acontecimientos, el Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder solicitó la detención preliminar de Mateo Castañeda por 10 días. Esta solicitud fue aceptada por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional. La orden de detención se llevó a cabo en la mañana del viernes 10 de mayo.

