La canadiense Silver Mountain Resources reveló que el gasto de capital (Capex) inicial para su mina Reliquias (Huancavelica) será de US$ 24.8 millones, según refleja los resultados de la Evaluación Económica Preliminar (PEA). Asimismo, el mismo documento muestra que es un proyecto sólido de plata y metales básicos con una infraestructura significativa, por ende, de reiniciar las operaciones en esta mina, la minera podría posicionarse como el próximo productor en Perú, aprovechando un mercado de metales favorables.

En detalle, los principales componentes del gasto de capital inicial incluyen US$ 21.5 millones para el desarrollo subterráneo y US$ 2.1 millones para la renovación de la planta de procesamiento. De otro lado, el capital de sostenimiento total sería de US$ 32.3 millones durante los nueve años de vida útil de la mina Reliquias. De este monto, unos US$ 12.6 millones irán para el desarrollo lateral y US$ 4.7 millones para aumentar la capacidad de la presa de relaves.

Álvaro Espinoza, director ejecutivo de Silver Mountain, comentó que de acuerdo al PEA, la inversión se recuperaría en menos de dos años considerando un precio de plata conservador de US$ 24 por onza. Además, el tiempo de construcción del proyecto Reliquias tomará 10 meses.

“Vamos por buen camino con nuestro cronograma de desarrollo y presupuesto. Además, el potencial de exploración dentro de nuestro paquete de tierras de 60,000 hectáreas tiene potencial para una expansión significativa de los recursos a través de perforaciones futuras, preparando el escenario para una mayor producción con el tiempo”, acotó.

Plan minero

De acuerdo a Silver Mountain, el proyecto Reliquias está planificado como una operación minera subterránea y con una vida útil de nueve años . Además, se han seleccionado dos métodos de minería separados, detención en banco y relleno y detención en subnivel, considerando la infraestructura existente y los planes de ventilación y drenaje.

“La producción comenzará después de 10 meses de remodelación y puesta en marcha de la planta de flotación existente. El plan minero de Reliquias se basa en extraer un total de 2.4 millones de toneladas con una ley de cabeza de 3,71 oz/t de plata, 0,32 g/t oro, 2,45% zinc, 1,62% plomo y 0,26% cobre durante un LOM (vida útil) de nueve años”, puntualiza la minera canadiense.

