En concreto, la empresa presentó esta semana un octavo informe técnico sustentatorio (ITS) al Servicio de Certificación Ambiental de Inversiones Sostenibles (Senace), donde se detalla la intención de invertir alrededor de US$ 518 millones para ampliar las operaciones de la mina de Shahuindo, en la región de Cajamarca.

La Unidad Minera Shahuindo se desarrolla en la concesión minera “Acumulación Shahuindo”, cuya titularidad se encuentra a favor de Minera Sulliden, ahora denominada Shahuindo S.A.C. Esta área se constituyó sobre la acumulación de 26 concesiones mineras metálicas por un total de área neta de 7,338.91 hectáreas (ha).

Al cierre del 2023, esta unidad minera produjo 141,100 onzas de oro, menor a las 151,000 onzas (oz)reportadas en el 2022. Según las proyecciones de la empresa, Shahuindo produciría entre 122.000 y 144.000oz de oro en 2024.

El millonario proyecto en carpeta

El ITS comprende siete modificaciones, siendo la principal la ampliación del tajo abierto de Chalarina, en 25.4 ha de las 174 ha disponibles, necesaria debido a una nueva extensión del yacimiento al noreste del depósito. Solo esta obra costaría US$ 497 millones.

Según detalló la compañía, esta ampliación requerirá la optimización de los recursos hídricos de Chalarina mediante estanques de gestión del agua de contacto y un sistema de tratamiento del agua para el riego de las carreteras; la ampliación de la plataforma de lixiviación en un 20% como máximo, entre otras obras. También está prevista la modificación del sistema de balsas de efluentes y sedimentación del depósito de estériles y una nueva cantera minera.

“Debido a la escasez de material relevante en la zona de extracción del tajo Chalarina, es necesario disponer de una cantera con material adecuado para lastrar las vías y obtener material con características apropiadas para el Overliner (capa uniforme de material granular). Se está tomando la decisión de extraer ese material de la cantera CA-01. La ubicación de la cantera no se solapa con ningún componente aprobado ni con ningún ecosistema frágil cercano”, dice el ITS.

Según el informe, las obras en la planta de tratamiento no implicarán mayores costes ni cambios en la ingeniería de viabilidad.

Entre otras inversiones, pedidos de concesiones y ventas en Perú

Las modificaciones propuestas forman parte de los planes de expansión de todas las unidades de Pan American en Perú para este año.

A fines de abril, la empresa presentó documentos al Senace para invertir en Huarón (Pasco) por US$ 21 millones, que incluye una propuesta para profundizar las operaciones subterráneas de la mina, construyendo chimeneas de ventilación y aumentando el tamaño de la presa de relaves. Adicionalmente, planteó incremento de la capacidad de procesamiento de la planta concentradora.

En enero de este año, Pan American Silver anunció un gasto de capital de entre US$30 millones y US$31 millones para la misma unidad minera. La consigna es completar la construcción de una planta de filtración de relaves. El presupuesto también incluía la instalación de un espacio de almacenamiento de relaves en seco para reemplazar al que está actualmente en operación, los cuales iniciarían operaciones en 2025.

De otro lado, a principios demes la minera también presentó una cuarta modificación para trabajos en La Arena, que involucra US$ 59 millones y busca ampliar su vida útil entre 2025 y 2029. Sin embargo, esta ampliación no dependerá de la canadiense, ya que recientemente acordó vender su participación del 100% en La Arena S.A a Jinteng Mining, filial de la china Zijin Mining Group Co, por US$295 millones.

Asimismo, la misma minera también mostró su interés en ampliar su presencia en Oyón (región Lima), presentando en marzo una nueva solicitud para obtener una concesión minera por 200 hectáreas en dicha provincia ante el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (Ingemmet). Este es el segundo pedido realizado por la transnacional ante el Ingemmet en el año, ya que también requirió otra concesión sobre 200 hectáreas en el mismo distrito.

Por su parte, en septiembre del 2023, Pan American Silver concretó la venta de la polimetálica Morococha (Junín) a la peruana Alpayana.

